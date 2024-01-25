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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「8白壯士」是奶精還是松香水？　黃國昌劍指新北市長于北辰曝最大致命傷

節目組／綜合報導
民眾黨這次在國會選舉拿下8席不分區，雖然被視為是未來的關鍵少數，但桃園市議員于北辰在《豈有此呂》接受主持人呂捷專訪時表示，以黃國昌為首的「8白壯士」會是「奶精還是松香水還很難說」！他也分析黃國昌2年後想角逐新北市長，最強勁的藍綠對手，應該是蘇巧慧、洪孟楷，但最大的致命傷，恐怕會是黃國昌的親和力！

▲▼于北辰接受呂捷專訪分析當前政局趨勢。（圖／節目組合成）

▲于北辰解析選後政治情勢。（圖／節目組合成）

于北辰指出，新科立委還沒報到，黃國昌就宣布「2年後請辭立委」，他認為，黃國昌意在2026年角逐新北市長寶座，但他將遭遇深耕地方多年的國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧，可以想見又是一場三腳督之戰，但更重要的是，有群眾魅力的黃國昌，沒有親和力，恐成最大致命傷。

在國會擁有最多席次的國民黨，確定推出韓國瑜、江啟臣角逐立院正副院長，但花蓮王傅崐萁一度表態也有意角逐，但又馬上改口「兄弟是永遠的」，表示全力支持韓江配，于北辰指出，傅崐萁會跳出來表態爭取副院長，主因當年江啟臣擔任國民黨主席時，兩人結下心結，如今傅崐萁態度丕變，應是另有盤算。

▲▼于北辰分析立院龍頭爭奪戰幕後。（圖／《豈有此呂》）

▲于北辰解析立院龍頭爭奪戰幕後。（圖／《豈有此呂》）

而角逐立委失利的蔡壁如，有望回歸民眾黨中央，出任中央委員，當初蔡壁如從柯文哲的決策圈淡出，于北辰認為，是因為蔡壁如只會說實話，不像其他小姐姐會說好聽話，如今血滴子歸位，民眾黨恐將掀起茶壺內風暴。更多政局內幕解析，都在1/25播出的《豈有此呂》。

▲于北辰接受呂捷專訪分析當前政局趨勢。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲于北辰接受呂捷專訪分析當前政治情勢。（圖／記者鄭毓齡攝）
 

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