「小鷹展翅別忘有狐狸等你摔！」　韓國瑜勉新科立委問政平安

▲國民黨不分區立委韓國瑜於「如何當個好立委」戰鬥營致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

前中廣董事長趙少康今（25）日為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，不分區立委當選人韓國瑜也受邀致詞，韓國瑜以老鷹展翅高飛的故事，提醒新科立委，當小鷹展翅成功的時候，不能忘記下面有狐狸在等，希望大家可以好好問政，同時又能平平安安。

韓國瑜提到，他有些話想跟新科立委講，老鷹在懸崖邊起飛時，後面的小鷹很興奮，因為只要展翅成功，就能翱翔九天，但當小鷹要起飛時，爸爸媽媽很著急，因為失敗就掉在谷底，就被狐狸叼走，如果失敗的小鷹太多，狐狸就先埋起來，抓下一隻小鷹，立委也是如此。

韓國瑜說，他常在想，如果新竹市長高虹安有聽過類似的課，她助理費安排會不會更好，她想受傷嗎？一定不想，過去還有立委跟他哭訴，稱政治獻金都有如實申報，但就因為開了一個會，被說有對價關係，就被抓進去關，大家都不想受傷。

韓國瑜提到，新科立委意氣風發、大聲疾呼人民需要，但有些狐狸就是在等著你掉下來，如何趨吉避凶、又問政能保安全的立委，很重要。賴清德說當立委12年都不去KTV，而雖然韓自己還是會去，但他有浩然正氣、不會偏。

韓國瑜再說，新科立委各方面自己都要注意，小鷹要非常小心很多利益集團跟你接觸怎麼辦？他語重心長，就是希望新科立委認真問政，平平安安，天人交戰要記住，小老鷹在飛下面有野狐狸在等，未來4年任期，祝福有優秀表現，希望國民黨重新振奮人心。