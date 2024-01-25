北市標準住宅總價1872萬「上升0.56%」　大樓、小宅上漲！公寓下跌

▲台北市政府。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市房價持續上漲，台北市地政局25日發布最新一期房市月報，2023年10月市住宅價格指數118.19，較9月117.53上升0.56%，標準住宅總價1872萬元，標準住宅單價每坪59.63萬元；觀察全市、大樓、公寓及小宅月線、季線及半年線趨勢，除了公寓月線下跌外，其餘皆上漲。

台北市地政局25日表示，最近一期（2023年10月）實價登錄交易件數1055件，較9月漲幅25.30%；交易總額274.88億元，較9月漲幅28.34%；住宅價格指數118.19，較9月上升0.56%。

北市地政局指出，2023年10月實價登錄量價動態，全市交易量共1055件，較9月842件增加213件，漲幅25.30%，較前一年同期762件，漲幅38.45%；交易總額為274.88億元，較9月214.18億元增加60.70億元，漲幅28.34%，較前一年同期190.61億元，漲幅44.21%。

而各行政區10月交易量12行政區皆增加，漲幅最大前三名分別為松山區、內湖區、中山區，較9月分別增加47.17%、37.78%、37.21%。各行政區交易總額依序由大安區43.45億元、中山區39.28億元及信義區37.78億元位居前3名；總額最少為南港區，僅10.88億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約2.99倍。交易總額漲幅最大為信義區，較9月增加108.38%；跌幅最大為南港區，較9月減少14.67%。

關於住宅價格指數分析，地政局提及，2023年10月全市住宅價格指數118.19，較9月117.53上升0.56%，較前一年同期115.83上升2.04%；標準住宅總價1872萬元，標準住宅單價每坪59.63萬元。

大樓住宅價格指數123.35，較9月122.41上升0.77%；公寓住宅價格指數111.51，較9月111.80下降0.26%；小宅住宅價格指數111.60，較9月110.81上升0.71%。地政局指出，觀察全市、大樓、公寓及小宅月線、季線及半年線趨勢，除了公寓月線下跌外，其餘皆上漲。

而從季指數來看，2023年第3季12行政區季指數，相較前季指數皆上升，漲幅最大為文山區1.84%，漲幅最小為士林區1.06%；相較前一年同期，12行政區近1年除士林區下跌外，其餘行政區均呈現上升趨勢，漲幅最大為大同區2.78%，跌幅最大為士林區0.68%。