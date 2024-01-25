賀瓏為何至今神隱？他曝「關鍵1原因」道歉不重要

▲賀瓏至今神隱。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



網搜小組／劉維榛報導

脫口秀《賀瓏夜夜秀》邀大陸媒體人王志安評論台灣選舉，不料在螢幕前揶揄民進黨利用身障人士造勢，疑暗諷罹患罕病的身障律師陳俊翰，輿論炸鍋後，薩泰爾娛樂與Albee相繼道歉，賀瓏卻至今神隱。對此，PTT「創世神」杜奕瑾直呼，「有爭議的事不要去看，因為對錯炎上互嗆道歉不重要。網紅只怕沒流量。」

王志安上《賀瓏夜夜秀》出言暗諷，民進黨提名罹患罕病的律師陳俊翰擔任不分區立委，是靠「殘疾人」上台煽情催票，引發各界譁然，儘管事後王也透過社群平台X發文強調，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉，但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾」。

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針對失言風波，薩泰爾娛樂與Albee相繼出聲道歉，「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意，也感謝陳律師的回應」；「我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了...完全沒有聽懂他說的竟然是殘疾人」。

然而主持人賀瓏至今仍神隱，對此，PTT「創世神」杜奕瑾直球分析，「在網紅的世界裡面流量就是真金白銀。有爭議的事不要去看，因為對錯炎上互嗆道歉不重要。網紅只怕沒流量。」

底下網友熱議，「剛聽朋友抱怨某網購店家，真的發財都是靠罵別人賺一波流量，再賣東西起來的」、「沒錯，眾所唾棄對他們而言，在乎眾，不在乎唾棄，被吐痰越多錢越多，笑貧不笑娼就是他們的準則」、「連道歉都可以演出一波流量」、「大不了出國避風頭」、「這一切都是為了流量安排演出」。

事實上，《賀瓏夜夜秀》猶如玩火自焚，目前已有17家廠商跳車急切割，付出代價相當高，包括yoxi、DeFit、德國Emma床墊、Omi、時代力量、吉拉單-麥芽蘇格蘭威士尼、可樂研究社、台灣基進、RECA福氣春聯丸、Roichen正脊坐墊、威訊WaySim、OpenTable、黃牌、Dr.情趣、Surfshark VPN、犀牛盾、杜蕾斯。