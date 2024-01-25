上《賀瓏夜夜秀》被移民署廢證！王志安：求推薦台灣的人權律師

▲王志安暗諷陳俊翰律師。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）



記者朱祖儀／綜合報導

大陸媒體人王志安在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上，譏笑民進黨不分區立委候選人、身障律師陳俊翰，還被移民署證實違反規定，將依法廢證並管制入境。對於一系列爭議，王志安也頻頻發文回應，24日晚間更詢問，有沒有人能推薦厲害的台灣人權律師？

王志安日前上《賀瓏夜夜秀》接受訪談，提到台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，同時稍微模仿動作暗諷陳俊翰，事後引發爭議，還被移民署認定，以旅居海外中國大陸人士身分，卻從事採訪報導、參加節目錄影，違反相關規定，將廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。

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爭議曝光後，王志安頻頻在X平台上回應，還問「能不能聘請陳（俊翰）律師起訴民進黨，因為民進黨發言人說我是外國人，這明顯違反中華民國憲法，還說我在搞認知做戰，這是誹謗和侮辱」；針對被管制入境一事，他也說「民主進步共產黨，簡稱民進黨」；接著又提到，「有沒有台灣的朋友，給推薦一下台灣水平比較高的人權律師、行政法律師，先感謝」。

不少人看到後，表示「你被處罰不是因為政治觀點，而是拿了旅遊簽證，卻做了跟旅遊簽證無關的事啊」、「你自己去對照一下法律吧，你是以觀光客身分，還跑去採訪跟上節目，做錯事就得承認」、「你是違反旅遊簽證，不是政治觀點而被處罰，找人權律師能幹嘛」、「剛好被你嘲笑的陳俊翰律師就是人權律師」。