逆風挺《賀瓏夜夜秀》、王志安！陳沂點出2原因：沒什麼好道歉的

▲王志安稱台灣造勢場合像秀。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者曾筠淇／綜合報導

王志安日前參加《賀瓏夜夜秀》時，形容台灣造勢場合給人「走錯片場」的感覺，「把殘疾人士推上去，煽情的」。此事引發許多人不滿，不過網紅陳沂則有不同看法，她認為王志安陳述的事實，沒什麼好道歉，至於《賀瓏夜夜秀》則更沒必要，因為「話也不是他們說的」。

網紅陳沂在臉書上表示，王志安因為在節目上說台灣選舉像秀，「還有把殘疾人士推上去，煽情的」，因此《賀瓏夜夜秀》被炎上、被認為是歧視殘疾人士，接著還有許多人抵制夜夜秀的所有贊助商。

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「不過這件事我認為沒什麼好道歉的。」陳沂解釋，被認定影射的殘疾人士是陳俊翰律師，但民進黨選舉時確實推陳俊翰上台助選，「排名16也擺明只是要利用他的身分，沒打算給他立委當。」因此她認為王志安陳述的是事實，沒什麼好道歉，「當然，《賀瓏夜夜秀》就更不用了，話也不是他們說的。」

陳沂也說，「帶這種風向真的很可笑，你們自己可以利用殘疾人士選舉，別人拿來調侃就義正詞嚴說歧視」，此舉真的很雙標。

回顧整起事件，王志安在《賀瓏夜夜秀》上談論台灣選舉的情況，過程中指出台灣造勢場合常給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，反而像演場會現場，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去，煽情的」，大陸也有這種節目，當淚點一來，殘疾人就會這樣（比出顫抖手勢）。

此舉讓許多人不滿，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金留言道歉，該集提到台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，部分內容對陳俊翰律師不敬，「非常對不起」，之後節目製作組也會更謹慎處理節目內容。

民進黨不分區立委候選人陳俊翰受訪時表示，他肯定製作單位願意發出道歉聲明，不過他當下看影片只是「笑笑而已」，在台灣民主社會，很多公眾人物都會被評論，正面、負面都有，大家都習以為常。而此事較為不同的是，王志安以身心障礙者特殊的狀況、身體的疾病揶揄，並批評台灣選舉像秀，實在無法接受。

▲不分區立委候選人陳俊翰（中）。（圖／記者李毓康攝）

陳俊翰也說，當王志安表達不當的看法時，主持人、現場觀眾的反應讓他訝異且失望，「我會期待，當那樣的場面出現，其實主持人應該要適時的表示、制止他這樣歧視性的發言」，可惜並沒有。他還提到，如果大家能藉由此事有正面啟發，這是比較有意義的，大家可以反思社會上是不是還有些人對身心障礙者有歧視、偏見、刻板印象。

除了夜夜秀製作單位，賀瓏所屬的薩泰爾也回應，「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意，也感謝陳律師的回應」。

助理主持人Albee（范乙霏）發文道歉，來賓的發言不在腳本內，也未指名道姓，「我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了⋯⋯，完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』。」她強調自己從來沒有歧視過任何人，更不可能會想要傷害為生命奮鬥也為了造福更多人而奮鬥的陳俊翰。

王志安則透過X平台表示，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾，我們會繼續邀約民進黨發言人同時接受我們的採訪。」