傅崐萁自豪沒輸過柯建銘　籲柯去收驚「我倚天劍跟屠龍刀磨好了」

▲傅崐萁召開「責任承擔、陽光國會」記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召選戰成為立委賴士葆及傅崐萁兩人之爭。傅崐萁今（25日）前往登記，他接受媒體聯訪時表示，自己一定可以整合在野對抗民進黨、賴清德跟萬年柯總召，柯建銘跟他多次對壘從未贏過，倚天劍跟屠龍刀都準備好了，民進黨最怕的人就是傅崐萁，「我來了你們千萬別閃，直球對決，柯總召我來了，你趕快去收驚，我馬上到！會讓所有新科立委都成為強大的人民靠山，有最大揮灑舞台。」

對於總召之爭，傅崐萁表示，黨內同志願意站出來都是好事，都要給予鼓勵，良性競爭是有必要的，第一階段登記後要協調，若都願意為黨付出就走民主機制，良性競爭大家都是好朋友，為國民黨加油、全力制衡民進黨，傅崐萁一年內讓民進黨8年弊案全部揭露，也不讓NCC再次魚肉所有媒體、不再是執政黨打手，倚天劍跟屠龍刀都磨好了，枕戈待旦，馬上就來伺候柯總召。

傅崐萁強調，自己跟柯主席有非常暢通管道，一定可以整合在野對抗民進黨、賴清德跟萬年柯總召，柯總召跟我多次對壘從未贏過，倚天劍跟屠龍刀都準備好了，賴士葆非常資深、多我一屆，但我也當過9年縣市長，前無古人後無來者，要做事就要做得徹底，國會改革刻不容緩，今年就要完成，今天是責任跟承擔，讓國民黨53席立委都成為人民靠山，讓所有部會首長確確實實做好事。

傅崐萁指出，整個民進黨都是牛鬼蛇神，他們最怕的人就是傅崐萁，「我來了你們千萬別閃，直球對決，柯總召我來了，你趕快去收驚，我馬上到！會讓所有新科立委都成為強大的人民靠山，有最大揮灑舞台。」

至於是否邀請總統當選人賴清德至立院報告？傅崐萁表示，國情報告是對人民最基本的尊重，賴清德不但要到立法院報告也必須接受詢答，這非常重要，過去李登輝總統在國民大會也有接受詢答，國民黨會堅持，用在野整合的力量，以過半數國會席次監督賴清德跟民進黨執政團隊。

