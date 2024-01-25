賴士葆、傅崐萁爭黨團總召　趙少康喊話：坐下來協調一下

記者崔至雲／台北報導

對於國民黨立委傅崐萁與賴士葆兩人競選國民黨立法院黨團總召，前中廣董事長趙少康今（25）日表示，賴士葆與傅崐萁都是資深立委，還是坐下來協調一下，黨團幹部都是一年一任，今年不做就明年做，所以應該可以協調。

▲趙少康為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營。（圖／記者林敬旻攝）



趙少康上午舉行「如何當個好立委」戰鬥營，立委包括韓國瑜、賴士葆、陳永康、謝龍介、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、黃健豪、廖偉翔、葉元之、林沛祥、徐巧芯等人都均有到場。

對於國民黨團總召，外界認為是中央黨部與戰鬥藍之爭，趙少康說，這是媒體揣測，沒有這樣感覺。且今天的活動早就決定要辦了，給新人一個機會，很多新人到台北，心裡有些惶恐；對新人來講，賴士葆懂議事規則，國民黨立委當選人徐巧芯講攻防，讓新科立委知道如何當好立委。

有關戰鬥藍戰略定位，趙少康表示，就是「精神號召」，大家要有戰鬥精神，認同的都可以成為戰鬥藍，不是組織次團，也不是派系，是協助國民黨，不管是黨團，黨中央，不是另立黨中央。

趙少康也說，對於總召選舉，戰鬥藍不會約束立委，立委有自己的決定權，戰鬥藍也不是剛性團體，所以尊重每個立委自己的選擇。

