與傅崐萁爭黨團總召　賴士葆：「君子之爭」黨中央不要介入

▲賴士葆出席「如何當個好立委」戰鬥營。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團總召之爭備受關注，立委賴士葆昨天已登記參選，立委傅崐萁昨晚也宣布今早將登記參選。對此，賴士葆25日表示，既然傅崐萁參選了，那就會君子之爭，希望大家能黨團自主、黨中央不要介入，也希望「韓江」不要介入，尊重每一個人員的意志。

傅崐萁昨晚表示，他深感國會改革的重要與使命，在經過與家人溝通後，取得家人諒解與支持，毅然決定承擔責任，參選國民黨立法院黨團總召，務求在野凝聚共識，朝野共同合作，以最快時間之內推動並完成國會改革的七項重大法案之立法。

賴士葆今早出席前中廣董事長趙少康舉辦的「如何當個好立委」戰鬥營，對於傅崐萁登記參選總召，賴士葆表示，他前天遇到傅崐萁時，曾問他有沒有要參選，傅說他還在「thinking」，現在既然傅參選了，那就會君子之爭，希望能夠充分發揮大家朗朗上口的黨團自主，希望黨中央不要介入，也希望「韓江」不要介入，常講黨團自主，就尊重每一個人員的意志，到底要投誰，都尊重。

對於今天的戰鬥營活動，是否也是要向新科立委，以及韓國瑜拉票？賴士葆說，「任何人我都要爭取，待會當然還要拜票」，「每個人都是一票，極力爭取，每天認真打電話」。媒體問到，國民黨主席朱立倫說要用傅崑萁對付柯建銘？賴士葆說，他不認為這個話就是有代表什麼意思，過去8年抗爭的時候，他都帶頭去衝，都打到傷痕累累、頭破血流，「那時候傅委員好像都沒看到」。

若未來確定是1對1PK柯建銘，是否有信心？賴士葆表示，他跟柯有多年的打交道經驗，雖然過去8年沒當總召，但兩人常協商，「我跟他Deal的經驗，應該是相當多」。媒體問到，因為總召是一年制，是否會跟傅崐萁協調？賴士葆說，這個當然也是一個可能性，畢竟一年一任，這是一個服務的工作，書記長是小弟、總召是小小弟，替大家服務，他不是院長或副院長。