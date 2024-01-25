選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！台中里長說到做到　判當選無效

▲里長莊郁雄當選後兌現承諾，被法院認定是賄選而判決當選無效。（翻攝自莊郁雄臉書）

圖文／鏡週刊

2022年底當選的台中市南區樹義里里長莊郁雄（無黨籍），選前在社區關懷據點向長者拜票時，手持1萬元紅包，承諾當選後「帶大家坐捷運、吃好料」，當選後依約招待50名老人家搭捷運並用餐，花費1萬元；落敗的對手廖國銘提告，一審判決他當選無效，二審台中高分院也認為他期約賄選，維持原判，全案定讞。

無黨籍的莊郁雄2022年底當選台中市南區樹義里里長，但對手無黨籍的廖國銘，咬死他賄選，向法院提出莊當選無效之訴。廖主張莊賄選之事件有二，第一，尋求連任的莊郁雄登記參選之後，向南區區公所申請該里「回饋金寒冬送暖活動」，並於選前20天在「福田水資源中心」發放500元禮券給中低收入戶，而當時莊郁雄穿著里長背心，其妻則穿競選背心，擺明了利用行政資源賄選。

第二，廖指控莊於2022年9月7日下午，在福田水資源中心會議室，向社區關懷據點的長者拜票，當時他手持1萬元紅包，承諾若當選要「帶大家搭捷運、吃好料」；當選後，果然於12月14日、16日，招待里內長者約50人，搭捷運到市府站附近店家用餐，花費約1萬元，他認為這是期約賄選。

案經台中地院審理，莊郁雄聲稱，送禮券係區公所主辦的「台中市南區樹義里111年度水資源回饋金運用計畫寒冬送暖活動」計畫，招待長者出遊，則是某基金會「健康呷百二」的老人福利方案，他身為里長，只是協助推動，這兩項活動都無選舉對價關係。

但一審法官認為，莊郁雄身為現任里長，協助區公所發放500元禮券，係依法行政，沒有觸犯選罷法；不過，承諾且招待長者搭捷運與用餐（吃好料），已經構成期約賄選，因此判決他當選無效，莊不服上訴。

二審台中高分院法官則認為，莊郁雄以一萬元招待里內有投票權的50名長者，每名長者花費約200元，金額遠超過法務部規定競選文宣品35元價格，已足以動搖或影響在場長者的投票意向，屬於行賄不正利益（即招待出遊及用餐），認定他違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項的期約賄選行為，駁回上訴，維持原判，全案定讞，莊郁雄當選無效確定。

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