　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！台中里長說到做到　判當選無效

連任的南區樹義里里長莊郁雄選前承諾里內長者，若當選要帶他們「搭捷運、吃好料」，一、二審都被認定期約賄選，台中高分院法官判他當選無效。（翻攝自莊郁雄臉書）

▲里長莊郁雄當選後兌現承諾，被法院認定是賄選而判決當選無效。（翻攝自莊郁雄臉書）

圖文／鏡週刊

2022年底當選的台中市南區樹義里里長莊郁雄（無黨籍），選前在社區關懷據點向長者拜票時，手持1萬元紅包，承諾當選後「帶大家坐捷運、吃好料」，當選後依約招待50名老人家搭捷運並用餐，花費1萬元；落敗的對手廖國銘提告，一審判決他當選無效，二審台中高分院也認為他期約賄選，維持原判，全案定讞。

無黨籍的莊郁雄2022年底當選台中市南區樹義里里長，但對手無黨籍的廖國銘，咬死他賄選，向法院提出莊當選無效之訴。廖主張莊賄選之事件有二，第一，尋求連任的莊郁雄登記參選之後，向南區區公所申請該里「回饋金寒冬送暖活動」，並於選前20天在「福田水資源中心」發放500元禮券給中低收入戶，而當時莊郁雄穿著里長背心，其妻則穿競選背心，擺明了利用行政資源賄選。

第二，廖指控莊於2022年9月7日下午，在福田水資源中心會議室，向社區關懷據點的長者拜票，當時他手持1萬元紅包，承諾若當選要「帶大家搭捷運、吃好料」；當選後，果然於12月14日、16日，招待里內長者約50人，搭捷運到市府站附近店家用餐，花費約1萬元，他認為這是期約賄選。

案經台中地院審理，莊郁雄聲稱，送禮券係區公所主辦的「台中市南區樹義里111年度水資源回饋金運用計畫寒冬送暖活動」計畫，招待長者出遊，則是某基金會「健康呷百二」的老人福利方案，他身為里長，只是協助推動，這兩項活動都無選舉對價關係。

但一審法官認為，莊郁雄身為現任里長，協助區公所發放500元禮券，係依法行政，沒有觸犯選罷法；不過，承諾且招待長者搭捷運與用餐（吃好料），已經構成期約賄選，因此判決他當選無效，莊不服上訴。

二審台中高分院法官則認為，莊郁雄以一萬元招待里內有投票權的50名長者，每名長者花費約200元，金額遠超過法務部規定競選文宣品35元價格，已足以動搖或影響在場長者的投票意向，屬於行賄不正利益（即招待出遊及用餐），認定他違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項的期約賄選行為，駁回上訴，維持原判，全案定讞，莊郁雄當選無效確定。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

更多鏡週刊報導
全國「村里長聯誼會」創始會長涉嫌招攬赴中接受招待　郭雲輝等人交保候傳
民進黨台中市黨部爆料　羅廷瑋團隊提供現金摸彩涉賄？檢調偵查中
赴中接受招待旅遊　經貿交流協會會長：「支持我們嘉義總統候選人」

ET快訊
直擊／台北電玩展湧人潮！　玩家全擠在一區
選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！說到做到　遭判當選無效
10人住加蓋鐵皮屋大火　小兄妹慘被燒死
快訊／高雄一家5口今解剖　家屬憔悴不發一語
還沒冷完！連2天跌破10度　下周又要變天
快訊／台股大漲逼近萬八！台積電漲8元至635
11月男嬰遭悶死！　父母悲痛同意器捐遺愛人間
等到了！超商「美式28元、拿鐵33元」爽喝　限時快買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老公手寫情書「告白對象是她」　妻心碎求償80萬元

扯爆！空軍女中士欠債誆稱「購買年資」　把12同袍當ATM詐6位數

燉豬心引發火災！金門小吃店廚房管線破裂　瓦斯外洩遇爐火燃燒

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！台中里長說到做到　判當選無效

花蓮民宅惡火！10人同住加蓋鐵皮屋　4人受困「2小兄妹慘被燒死」

快訊／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相　家屬憔悴不發一語

11月男嬰遭悶死！父母悲痛展大愛　同意器捐遺愛人間

人妻抓包財產上億夫偷吃　小三一張「愛你」紙條成鐵證

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

車輪噴飛砸死「國道對向」妻　1原因肇事駕駛無罪

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

老公手寫情書「告白對象是她」　妻心碎求償80萬元

扯爆！空軍女中士欠債誆稱「購買年資」　把12同袍當ATM詐6位數

燉豬心引發火災！金門小吃店廚房管線破裂　瓦斯外洩遇爐火燃燒

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！台中里長說到做到　判當選無效

花蓮民宅惡火！10人同住加蓋鐵皮屋　4人受困「2小兄妹慘被燒死」

快訊／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相　家屬憔悴不發一語

11月男嬰遭悶死！父母悲痛展大愛　同意器捐遺愛人間

人妻抓包財產上億夫偷吃　小三一張「愛你」紙條成鐵證

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

車輪噴飛砸死「國道對向」妻　1原因肇事駕駛無罪

老公手寫情書「告白對象是她」　妻心碎求償80萬元

達美航空波音757客機準備起飛「前輪脫落」　美航空總署調查

判決書揭張靖玲「月薪6萬」！霸凌手段被拍　古彩彥FB吐真實心聲

主辦方賣晚宴票給網紅直播帶貨惹毛C羅　還曾要求「帶傷上陣」　

王志安《夜夜秀》諷身障人士　矢板明夫：在日本絕對是樁大事

歐告雙手扶椅子「跪拜坐姿」　激像虔誠信徒：請賜予我更多肉肉

直擊／台北電玩展開幕撞寒流　玩家全擠在《神魔之塔》

SK海力士受惠AI晶片需求　實現一年來首度獲利

扯爆！空軍女中士欠債誆稱「購買年資」　把12同袍當ATM詐6位數

真人版《我推的孩子》遭酸廉價Cosplay！原作者喊話：真的沒問題嗎

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

社會熱門新聞

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

即／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相

11月男嬰遭悶死！父母忍悲同意器捐遺愛人間

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

名律師入主ACE交易所涉洗錢羈押禁見

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

名律師涉「虛擬貨幣洗錢」4人收押　家藏4900萬現金

車輪噴飛砸死「國道對向」妻　1原因肇事駕駛無罪

15歲少年追雪被同學放鳥　全身淋溼進警局求助

假澳洲券商吸金15億！25人遭搜索約談

更多熱門

相關新聞

美股達人！　1招6字訣10年滾千萬

美股達人！　1招6字訣10年滾千萬

台大財金所畢業的康德（化名），曾在德意志、渣打、瑞士銀行等外資機構工作，擅於美股分析的他強調，美股是全球最強的市場，趨勢性明顯，想從中獲利賺錢相當容易，特別是標普500指數、那斯達克指數，長線來說只會不斷上漲，掌握隨便買、不要賣的原則，就能輕鬆獲利。

李珍妮哭著打電話求饒！王子苓告到底

李珍妮哭著打電話求饒！王子苓告到底

日本國中妹校外教學　老師要求「裸體檢查」

日本國中妹校外教學　老師要求「裸體檢查」

超哥白手起家？家世被挖出...爸爸是保健產業富商

超哥白手起家？家世被挖出...爸爸是保健產業富商

熊霓無敵晃爆紅！大44歲胡瓜被煞到

熊霓無敵晃爆紅！大44歲胡瓜被煞到

關鍵字：

里長莊郁雄鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

《夜夜秀》涉歧視炎上　贊助商Emma床墊道歉了

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

即／台灣被寒流冰封了！3縣市恐「跌破6度」

保時捷女業務年賣170輛車！被酸陪客戶回應了

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

大阪環球影城台、韓招人　時薪365元

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

30歲男寒流泡澡　踏出浴室腦血管爆開

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

超哥現身「帝王級服務」理容店

更多

最夯影音

更多
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面