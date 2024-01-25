江西火災39死「多為補習班學生」　逃生影片曝光：爬窗跳床墊

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西新余市24日下午發生恐怖火災，事故造成39人死亡、9人受傷，由於事故現場二樓是補習班和賓館，傷亡者中有不少是學生和住客。現場畫面可見，不少年輕人爬窗、爬梯子逃生，還有人拉著電纜線下樓，險象環生。

▲火災現場濃煙滾滾。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，事故發生在新余市渝水區一家臨街店鋪。現場畫面可見，街道多家店鋪已經被濃煙燻黑，滾滾黑煙衝出窗外，多名學生模樣的年輕人爬出二樓窗戶，危急之下拉著電線桿的電線落地；救援人員在地面擺了軟墊，協助民眾爬出窗後跳下逃生。

▲▼ 民眾逃生畫面。（圖／翻攝自秒拍）

據瞭解，起火建築為6層商住一體磚混結構建築，起火部位在地下一樓，並迅速蔓延至一樓、二樓的商業店鋪。

經初步查明，該樓地下一層正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工造成起火，因火勢太大無法及時撲滅，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構和賓館，受困群眾主要是參加「專升本」培訓的學生和住宿旅客。

據介紹，當地消防救援力量接到群眾報警，於7分鐘後抵達事故現場展開救援，先後調派10個隊站20車118名消防指戰員，以及屬地政府和應急、衛健、教育等部門人員趕赴現場，先後組織了5輪搜救，並依法控制了12名相關責任人員。