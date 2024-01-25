等到了！超商「美式28元、拿鐵33元」爽喝　限時快買

▲7-11門市推出「咖啡飲品同品項第2杯10元」優惠，品項有大杯美式、大杯拿鐵、大杯熱卡布奇諾、英式紅茶、四季春青茶、珍珠奶茶。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買來喝！超商門市再加碼祭出6款咖啡飲品「同品項第2杯10元」優惠，大杯美式、拿鐵都可搭配優惠，換算下來單杯美式只要28元、單杯拿鐵只要33元，直接替荷包省一波；另外，超商線上則有指定咖啡飲品688元優惠組合，快趁便宜買起來慢慢喝。

7-11門市再祭出最新咖啡飲品優惠，即日起至1月28日止，大杯美式（原價45元）、大杯拿鐵（原價55元）、大杯熱卡布奇諾（原價55元）、英式紅茶（原價35元）、四季春青茶（原價35元）、珍珠奶茶（原價60元）通通可享「同品項第2杯10元」。

不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取有「CITY 688元金好運旺龍來」組合優惠，即日起至1月31日止，品項有「濃萃美式21杯」、「厚乳拿鐵15杯」、「風味指定飲品(皇家伯爵/太妃焦糖/榛果/抹茶/可可歐蕾/脆酷摩卡)熱飲系列18杯」、「黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」、「四季春青茶/英式紅茶任選30杯」、「大杯精品拿鐵9杯」。

▲漢堡王免費送堡。（圖／漢堡王提供，下同）

人氣速食品牌「漢堡王」要大方送堡！即日起至1月26日止，只要於漢堡王門市購買「安格斯系列套餐」任1套，指定套餐包括勁濃安格斯牛肉堡套餐／安格斯厚切牛肉堡套餐／花生安格斯牛肉堡套餐，套餐附餐為小份薯條與中杯可樂，就可免費多吃花生培根脆雞堡1顆，且活動可累贈，買愈多送愈多，官網則選定指定套餐輸入優惠碼「BKBONUS」同享脆雞堡免費吃優惠，各店數量有限、售完為止，提醒兒童樂園、機場及科技廠內店不適用此活動。

▲只要購買安格斯系列套餐任1套就可多吃花生培根脆雞堡1顆。