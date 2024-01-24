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天冷就想吃鍋！　超商最新聯名「朴大哥韓式辣豆腐鍋」開吃了

▲▼OK mart開賣「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」。（圖／業者提供）

▲超商開賣全新韓式鍋物。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

寒流來襲全台低溫下探10度，這時候就想來碗熱騰騰的鍋暖身嗎？有超商強勢開賣正宗韓式鍋物「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」，選用傳統大骨湯底搭配滿滿料，像是豆腐、豬肉片、豆芽等，即日起於全門市上市。

▲▼OK mart開賣「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」。（圖／業者提供）

▲韓式辣豆腐鍋裡頭有不少配料。

OK mart找來朴大哥的韓式炸雞攜手打造全新限定聯名韓式美食「朴大哥-韓式辣豆腐鍋」，特意選用傳統濃郁大骨湯底作為基底，搭配嫩鮮豆腐、韓式冬粉、豬肉片、蛋絲與豆芽等配料，超級澎湃，尤其熱熱喝更滿足，每碗售價99元，即日起於全門市開賣，趕緊衝吃一波。

▲▼全家X欣葉國際餐飲推出3款全新咖哩飯。（圖／業者提供）

▲「全家X欣葉國際餐飲」推出3款全新咖哩飯口味。

另，全家鮮食品牌「金咖哩」近日也首度找來欣葉國際餐飲合作，嚴選100%日本進口咖哩粉調製果香甘口、濃厚辛辣及極旨黑咖哩3款咖哩醬，其中，「金咖哩果香甘口咖哩飯」是以雞肉加入大量蔬菜熬煮，再添加焦糖洋蔥醬，口感醇厚香甜，「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」則是選用豬肉作為主角，咖哩醬使用3種日本直輸咖哩調製而成，香氣十足又帶有辛辣口感，1月24日起於全門市開吃。

最後一款是以牛肉為主菜的「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」，道地日式黑咖哩醬以焦糖洋蔥醬為基底，加入多種蔬果燉煮出香氣，再添加咖啡粉、日本職人秘方「巴薩米克醋」、鮮奶油等佐料，打造大人系咖哩風味，1月31日接棒開賣；為歡慶新品上市，1月24日起至2月6日凡於門市購買金咖哩系列商品任一款，就送金咖哩10元購物金，限量120000份，送完為止。

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