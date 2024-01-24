鄭運鵬《夜夜秀》表演吞火　要在帳號發：賀瓏是民進黨的好朋友

▲鄭運鵬在《夜夜秀》承諾，事後要在帳號發「賀瓏是民進黨的好朋友」。（圖／翻攝STR Network YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸媒體人王志安20日上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，揶揄民進黨利用身障人士造勢，並譏笑不分區立委候選人、身障律師陳俊翰，引發輿論圍剿，火勢延燒到節目。對此，鄭運鵬日前上節目的片段於24日發布，短短1小時就累積近9萬觀看。

鄭運鵬20日參與錄製《賀瓏夜夜秀》的節目並於24日播出，節目撥出時間為王志安的兩天後。鄭運鵬在節目上大聊兒子，認為民進黨競選連任成功，即使立委未過半也不算輸。

▲鄭運鵬表演吞火。（圖／翻攝STR Network YouTube）



期間，鄭運鵬與賀瓏玩猜政治人物年輕照的遊戲，輸給賀瓏後承諾要在threads帳號上發布「賀瓏是民進黨的好朋友」，並在節目的最後表演吞火，讓主持人、現場觀眾嗨翻。

影片上架短短1個多小時，就吸引近9萬人觀看。網友看完紛紛留言，「果然不被燒就不是薩泰爾了，賀瓏加油啦」、「真的笑翻了~ 不管政治顏色，鄭委員真的優秀」、「這集推出的剛剛好，支持鄭運鵬兒子的爸爸，講話很幽默，吞火很厲害」、「鄭運鵬的梗超多 ，這集好棒」。