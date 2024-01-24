長榮勞資協商達5決議「將檢討薪資結構」　資方：盡速擬定對案

▲長榮航空機師醞釀春節罷工，長榮航空將擬定對案協商，盼達到勞資和旅客三贏。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空機師醞釀春節罷工，今下午長榮勞資歷經3小時馬拉松協商，敲定下周三持續協商，長榮航空表示，今協商達成5決議，包括落實早餐政策，強化外站福利政策及檢討薪資結構，下次會議新增停止聘用外籍機師課題，長榮將盡速擬定對案，期待與工會形成共識，達公司、員工和旅客三贏。

長榮航空表示，今(24日)與桃園市機師職業工會於桃園市勞動局協商，雙方持續凝聚共識，並訂於1月31日再次召開協商會議。長榮航空會在今天的協商基礎上儘速擬定對案，與工會進行下次協商，並感謝近日相關主管機關主動關心並居中協調。長榮航空期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。

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針對今天長榮航空勞資協商會議，長榮航空也說明達成5項決議，包括第一，同意落實提供外站免費早餐政策，機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐；第二，長榮航空會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

第三，長榮航空會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限之評估，並作出回應；第四，下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題；第五，若公司有具體對應方案，則擬訂於113年1月31日下周三下午2時，會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。公司針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。