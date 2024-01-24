稱賴士葆+2藍委是黨團三長黃金組合　陳玉珍：相信傅崐萁會大局為重

▲賴士葆24日早登記參選新會期國民黨團總召，陳玉珍到場相挺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍今（24日）表示自己支持立委賴士葆擔任國民黨立法院黨團總召，而立委傅崐萁成全「韓江配」，格局相當高，相信傅會以大局為重。陳玉珍也提及，立委洪孟楷與鄭正鈐，個別很適合擔任第一會期的書記長與首席副書記長，加上賴士葆，很好的黃金三角組合。

國民黨24日上午9時至下午5時半、明上午9時至中午12時止開放登記參選立法院黨團總召、書記長與首席副書記長（俗稱「黨團三長」），截止日當天中午12時半公開辦理號次抽籤，1月30日在黨中央舉行不記名投票。截至24日下午1時，賴士葆已登記參選黨團總召，洪孟楷則派國會辦公室主任登記，另傳鄭正鈐已領表，但尚未登記。

陳玉珍表示，賴士葆是資深委員，國會應該建立資深倫理制，賴每次開黨團大會，對議事攻防提出相關多的寶貴意見，第一會期總召相當重要，賴應該眾望所歸。而洪孟楷曾向她拉票，她也認為洪很適合，因為洪曾競爭過書記長職，這次大選用這麼高的票數得到新北市民肯定，加上年輕活力，有相關經驗，又參與很多黨團記者會，相當適合當第一會期黨團書記長。

提及鄭正鈐擬登記參選首席副書記長，陳玉珍說，鄭相當適合，第一年總是要有經驗的來帶領，而新科立委很多年輕有活力的同事，藉由很好的黃金三角組合，對國民黨團監督民進黨力道，非常有利。黨內投票是民主機制，登記後，看多少人，再決定是否先協調，若協調成功就不用投票，但即便投票，也是民主機制，大家還是會團結一致，畢竟要監督的是執政黨。

對於傳傅崐萁擬角逐國民黨團總召，陳玉珍表示，傅成全「韓江配」，格局相當高，而傅也是非常愛國民黨，相信會以大局為重。國民黨團每年都會有新的總召產生，傅可以協助出謀劃策，也是相關珍貴的資產。但陳玉珍強調，她支持賴士葆。