全國近200萬人異地工作求學　藍委喊推不在籍投票立法





▲廖偉翔（左起）、賴士葆、王鴻薇、陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（24日）開記者會，主張要提案立法「不在籍投票法」，記者會引述主計總處資料，指全國約有近200萬人異地工作或外地求學，需要不在籍投票制度，平衡投票成本，避免因政府行政怠惰剝奪不在籍公民的投票權，更可以因此提高投票率，強化民主深化與鞏固，保障憲法賦予人民參政權，相關立法工作勢在必行。

王鴻薇今舉辦「正式提案立法『不在籍投票法』！保障人民選舉權」記者會，立委陳玉珍、賴士葆與新科立委廖偉翔出席。王鴻薇指出，根據主計總處2021年人口普查公告資訊，全台異地工作人口以及在外地求學學生，總計符合不在籍投票資格的人口約在190萬至200萬人。

王鴻薇表示，每次全國性大選，因為尚未完成不在籍投票的立法，行政機關怠惰傷害眾多國人投票權，早該立法解決，任何選舉應一視同仁，使人民行使憲法選舉權徒增成本，或是因此降低投票誘因放棄選舉權，都是國家政府失職。

陳玉珍提及，2024總統大選投票當天，發生松山機場欲搭軍機返回金門投票的民眾，卻因為軍機臨時取消，導致不少早早來排隊民眾相當氣憤，在機場破口大罵。她說，金門投票率只有36%，是本島平均約一半，而導致這些鄉親的投票權無法行使的元兇，就是因爲政府沒有配套，沒有積極保障離島人的權力。

賴士葆也說，其實三年前，行政院通過中選會擬具的「公民投票不在籍投票法」草案，而且當時內政部與時任行政院長蘇貞昌也都贊同該政策，這表示我國選舉事務技術已發展成熟，全面不在籍投票，根本就是政府要不要做而已，朝野都應該放下政治考量，保障憲法賦予人民的權力，完善民主制度運行。

廖偉翔補充，其實不在籍投票已是世界趨勢，不在籍投票制度之實施，已是世界趨勢，包括澳洲、丹麥、加拿大、芬蘭、德國、以色列、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國、美國、韓國等。我國到現在才要採行不在籍投票，已落後其他先進國家已久，應該趕快跟上世界趨勢，票票等值不能只是口號。