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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁尚未領表、賴士葆要選黨團總召　藍：關鍵仍在朱立倫手上

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新國會將於2月1日報到，國民黨方面確定由不分區立委當選人韓國瑜搭配立委江啟臣出戰立法院正副院長，而國民黨團總召方面，目前明確表態的僅藍委賴士葆，回鍋國會的立委當選人李彥秀則被點名，但李意向仍模糊，而立委傅崐萁雖傳有意角逐，但至今尚未領表。藍營要角評估，13席不分區立委加上有些區域立委可能要還國民黨主席朱立倫人情，所以黨團總召選舉的關鍵仍掌握在朱手上。

國民黨立法院黨團總召、書記長與首席副書記長（俗稱「黨團三長」）將於明上午9時至下午5時半、周四上午9時至中午12時止開放登記，同日中午12時半公開辦理號次抽籤，1月30日在黨中央舉行不記名投票。

目前除賴士葆確定參選黨團總召外，傅崐萁、李彥秀也被傳會角逐該職。據掌握，截至發稿前有領表的人包括賴士葆、李彥秀、鄭正鈐、洪孟楷，並沒有傅崐萁。

黨內人士指出，論輩份及資歷，有資格參選總召的人選有賴士葆、傅崐萁、林德福、羅明才等；賴跟林曾擔任國民黨團總召，傅則曾任親民黨團總召，而羅志不在黨團幹部。該人士也說，依上述已領表的人，鄭正鈐不大可能角逐總召。

由於昨朱立倫稱像傅崐萁這樣的委員能抗衡民進黨「萬年總召」柯建銘，被解讀是暗指傅勘任國民黨團總召。賴士葆23日回應，昨天他從頭到尾都在現場，他們很感激傅崐萁以大局為重，不爭取國會龍頭，但跟總召選舉是兩件事，是肯定傅做法跟過去經驗。

賴士葆說，他得到的訊息很清楚，黨中央只有指定院長，其他由黨團自主，沒有說黨中央下令或暗示支持誰。他全力以赴，明天會去登記，陸續聯繫所有立委，很認真表現出自己服務的熱忱、20年在立法院的經驗，希望按朱立倫的講法，培養年輕人，讓立法院議事攻防，盡量由書記長發揮。

賴士葆也說，而總召作為黨團跟黨中央之間溝通的橋樑，他會扮演好這角色，來幫助年輕人，讓他們壯大、熟稔議事規則，畢竟很多議事攻防，要有一定過去經驗，才知道柯建銘耍什麼把戲，「老柯會騙人，要小心因應」。

針對被點名有意參選黨團總召，李彥秀說，對她來說，做事比角色重要，怎麼在過去熟悉的議會運作上貢獻自己功能，最重要是貢獻，而不是角色，在哪一個角色不是重點。但對於是否領表，李彥秀笑著搖頭，並未正面回應，而一旁的立委王鴻薇則打圓場，盼大家給李一些空間。

藍營要角評估，13席不分區立委加上有些區域立委可能要還朱立倫人情，所以黨團總召選舉的關鍵仍掌握在朱手上，要怎麼獲得朱肯定才是目前最重要的。另外，總召一定要懂議事運作，不能被騙，像過去有總召簽了一些東西，回來就被罵死。

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