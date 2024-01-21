Toyz告殺人未遂　法律粉專曝：頂多判1-2個月，易科罰金3-6萬結案

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅Toyz、超哥20日晚間爆衝突，被毆打的Toyz事後委任律師，要提殺人未遂、組織條例等4告訴。就有法律粉專指出，「本案頂多構成傷害，根本不可能成立殺人未遂」，推測「超哥最後如果被判刑，頂多是成立傷害罪，判1-2個月，然後易科罰金3-6萬結案，告殺人未遂跟組織犯罪條例就太過了……」

法律粉專「吉點就訟」21日發文，以「嫌醋飯不好吃忍不住開扁，會變殺人未遂嗎？」為題發起討論，提到Toyz律師認為超哥都往頭打，所以提告殺人未遂、組織條例等告訴。粉專就搖頭，這件事頂多構成傷害罪，「超哥手上根本沒拿武器，縱使超哥一直猛尻Toyz 的頭，也不可能有想要殺Toyz的意思，所以絕對不可能成立殺人未遂的==」。

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▲Toyz要對超哥提告。（圖／翻攝自林姓友人臉書、YouTube）

至於律師控訴超哥一夥人違反組織犯罪條例，「吉點就訟」指出，要違反該條例的前提，是超哥一夥人本來就是為了要做一個犯罪行為才聚在一起，而且事先策劃分工合作內容，「也就是超哥一夥人聚在一起就是要扁Toyz，還互相講好由誰來開扁，這樣才會成立」。但直播片段怎麼看都看不出超哥一夥人是「犯罪組織」，「通常構成組織犯罪條例最常見的是詐騙集團，這根本完全搭不上……」

最後，「吉點就訟」下結論，「超哥最後如果被判刑，頂多是成立傷害罪，判1-2個月，然後易科罰金3-6萬結案」，直呼「告殺人未遂跟組織犯罪條例就太過了……」

另外，網紅陳沂見Toyz對超派人生提告 「傷害」、「殺人未遂」、「組織犯罪條例」等罪嫌，她認為後兩者基本不會成立，但「傷害罪」穩中，可能易科罰金然後緩刑。不過陳沂提到，有網友貼給她一個「恐嚇危安罪」的刑事判決結果，目前是緩刑中，對象疑似就是超哥，「如果真的是超哥本人，加上這條傷害，有機會祝超哥刑安喔！」