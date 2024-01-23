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社會 社會焦點 保障人權

寒流夜桃園自撞車禍！拖吊車司機心肌梗塞倒地　警消CPR搶回一命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區陳姓男子今（23）日凌晨在大園區民生南路，協助道路救援拖吊作業時，疑似氣溫驟降，陳男突然倒地昏迷不醒，一旁警方見狀察覺已無呼吸心跳，立即施予CPR救援並通報119協助送醫，警消合作下順利讓陳男恢復心跳，送醫治療後幸運挽回一命，醫護人員指出，陳男疑似低溫造成心肌梗塞，所幸及時施予心肺復甦術（CPR）與電擊救回寶貴性命。

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在大園區民生南路進行道路救援拖吊作業，過程中突然倒地昏迷不醒，警方到場及時施作CPR。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在大園區民生南路進行道路救援拖吊作業，過程中突然倒地昏迷不醒，警方到場及時施作CPR。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在大園區民生南路進行道路救援拖吊作業，過程中突然倒地昏迷不醒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在大園區民生南路進行道路救援拖吊作業，過程中突然倒地昏迷不醒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，57歲的陳姓男子今天凌晨零時許，在大園區民生南路上一輛廂型車自撞分隔島事故，正進行道路救援拖吊作業，大園警方獲報到場處理，現場只有車損無人受傷，但車輛無法行駛，陳姓男子正進行拖吊時突然倒地，一旁協助交通管制員警見狀上前查看。

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在大園區民生南路進行道路救援拖吊作業，過程中突然倒地昏迷不醒，警消及時施作CPR與電擊救回一命送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今天凌晨在大園區民生南路進行道路救援拖吊作業，過程中突然倒地昏迷不醒，警消及時施作CPR與電擊救回一命送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

發現陳姓男子無意識且無呼吸心跳，除立即通報119救護車到場救援外，員警立即施予CPR急救，經過搶救後，陳姓男子逐漸恢復微弱呼吸心跳，救護人員到場立即以電擊器材救援，順利讓陳男恢復心跳呼吸，救護人員初步研判陳男可能因氣溫驟降導致心肌梗塞；經送醫急救後順利挽回一命，警方通知陳男家屬到院陪同，家屬對於警方及時救援救回一命感謝再三。

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