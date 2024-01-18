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達摩洞連砍7人！他猛砍頭皮、臉頰滿地血　被逮喊「不在場」下場曝

▲▼新北五股觀音山達摩洞7道友遭砍，嫌犯落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北五股觀音山達摩洞7道友遭砍，嫌犯落網畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市五股區觀音山凌雲路上「達摩洞」道場，2023年9月中旬發生砍人事件！7名道友念經時遭梁姓男子持刀猛砍，現場血跡斑斑相當駭人，其中一人傷勢嚴重意識模糊，所幸經緊急送醫搶救後性命無虞。日前新北檢偵結，依照殺人未遂罪將梁男起訴。

根據新北地檢署調查，梁男平時居住並出沒在道場達摩洞，2023年9月20日上午9時38分，他突然持刀械先後猛力朝7名道友頭部及其他部位砍殺數刀。

▲▼ 新北市五股區觀音山凌雲路上道場「達摩洞」男子持刀傷害7人。（圖／記者戴上容攝）

▲現場血跡斑斑，畫面相當駭人。（圖／記者戴上容攝，下同）

其中高姓道友受有面部2處撕裂傷；王姓道友受有左手拇指創傷性不完全截肢、頭皮9公分、右耳3公分、右臉頰4公分、右膝8公分開放性傷口等傷害；另名王姓道友受有右前臂開放性傷口、肌腱斷裂、正中神經部完全損傷、額頭1公分開放性傷口。

莊姓、周姓道友及另外一名王姓道友則受有頭皮刀傷；蕭姓道友受有右手拇指、左手掌割裂傷等傷害。所幸2男5女經緊急送醫搶救後均無生命危險。

而梁男犯案過後，隨即騎乘機車逃逸，最後於當日下午4時38分在新北市蘆洲區長榮路被警方拘提，偵辦時梁男否認犯行，辯稱自己不在現場，但檢方根據調查事實，依照殺人未遂罪將他起訴。

▲▼ 新北市五股區觀音山凌雲路上道場「達摩洞」男子持刀傷害7人。（圖／記者戴上容攝）

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