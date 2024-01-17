「你是不是跟大嫂有染？」海產店兄弟口角　弟發狂揮刀砍哥遭起訴

▲洪男情緒失控揮刀砍傷哥哥後遭警方帶回。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市八德路一家海產店112年11月30日晚間傳出砍人案，警方初步調查，一對洪姓兄弟檔因故發生口角，洪姓胞弟(31歲)當場發狂，隨手抄起工作台上的菜刀朝著哥哥頸部、前胸劈砍，導致哥哥當場濺血重傷，幸經急救後撿回一命。全案經檢方偵結後，依殺人未遂將洪弟提起公訴。

起訴書指出，該對洪姓兄弟於八德路一處海產店工作，哥哥擔任廚師、弟弟則在店裡負責端菜、洗碗。案發當天晚間7時29分許，哥哥因懷疑弟弟與大嫂陳女走得太近，因此在店內興師問罪，質問弟弟是否與大嫂有「親密行為」，兄弟倆為此發生激烈口角。

在爭吵一陣後，洪弟情緒失控，竟基於殺人犯意隨手拿起工作台上的菜刀，朝著哥哥臉部、脖頸、前胸等部位劈砍；哥哥見狀慌亂間以左手阻擋，但仍遭弟弟亂刀砍傷，導致左臉頰及眼瞼皮膚缺損7x5公分、左頸深度撕裂傷26公分併多處肌肉切斷、第5至6頸椎神經根、膈神經、耳大神經及枕小神經損傷、前胸壁深度撕裂傷5公分併肋間肌損傷左手拇指指間關節撕裂傷1公分等傷害，經送醫急救後幸運撿回一命。

案發後警方立即將行兇的洪弟逮捕，偵訊過程中洪弟坦承所有犯行，案經檢方複訊後，今依殺人未遂罪提起公訴。