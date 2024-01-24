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罕病律師遭訕笑　衛福部轟《夜夜秀》只顧流量：應注意社會底線

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲網路節目內容及出席來賓因訕笑身障人士，受到外界議論。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者張乃文／台北報導

中國媒體人王志安近日在網路節目「賀瓏夜夜秀」因脫口「把殘疾人士推上去」，並模仿身障者肢體動作，引發輿論譁然。衛福部次長王必勝表示，真正的平權是認同他的專業和能力，努力前進國會實現自己的理念，不只是民主常態，也是對於平權的落實，透過舞台踐踏及訕笑前，應注意社會底線。

中國媒體人王志安近日在網路節目「賀瓏夜夜秀」批評台灣造勢場合如同演唱會，更說「把殘疾人士推上去」還模仿身障者肢體動作。王必勝則發文，他認為，「真正的平權，是認同他的專業和能力，讓他跟所有人一樣都能平等在舞台上發光發熱，無論是人生的舞台，還是其他的舞台。」

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王必勝指出，陳俊翰和其他被列為不分區立委名單的人一起參加各種競選活動，爭取人民的支持，努力前進國會去實現自己及政黨的理念，這不只是民主的常態，也是對平權及反歧視的落實。至於「反民主的中國喉舌網紅不值得討論」但給他舞台踐踏和訕笑自己人的秀，「除了笑點、流量及收入，也要注意我們社會的底線。」

另外，遭到暗諷的民進黨不分區立委候選人陳俊翰今（24）上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，肯定製作單位願意發出道歉聲明，希望社會藉此事件反思：應該看到障礙者身為人的尊嚴和價值，而不只是特殊的身體狀況，這是一個進步社會應該做到的。

陳俊翰表示，雖然製作單位很快地道歉，可是自己會希望，不只是製作單位，甚至其他主流媒體，在處理障礙者議題時，不該只把重點放在障礙者的障礙，或者障礙者的一些疾病上，好像把他們當作揶揄、嘲笑的對象，希望可以用同理心、尊重的態度面對。

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賀瓏夜夜秀律師陳俊翰王必勝

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