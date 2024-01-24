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打卡新景點！花蓮曼波園區吹起粉紅泡泡　2.4米高浪漫馬車登場

▲▼曼波海洋生態休閒園區新設夢幻南瓜馬車裝置藝術，浪漫甜蜜氣息成為花蓮打卡新地標。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

曼波海洋生態休閒園區新設夢幻南瓜馬車裝置藝術，浪漫甜蜜氣息成為花蓮打卡新地標。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節即將到來，作為花蓮婚紗攝影及約會聖地的曼波海洋生態休閒園區為迎接新年，特別引入夢幻南瓜馬車，坐落於群花與大海之間，更與遠處城堡遙相呼應，讓園區吹起粉紅泡泡，唯美場景成為民眾打卡新景點。

位於花蓮市區出入七星潭風景區必經的曼波海洋生態休閒園區是花蓮境內賞花熱門景點，整體園區外觀以鸚鵡螺形狀塑造，花卉地景設計也依此做放射狀呈現，多達100種的植栽配置一眼望去不僅層次繽紛更極具張力，吸引大量民眾駐足遊賞。

▲▼曼波海洋生態休閒園區新設夢幻南瓜馬車裝置藝術，浪漫甜蜜氣息成為花蓮打卡新地標。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

休閒園區每三至四個月即會更新花卉地景，每年賞花民眾超過四萬人次，是四季皆可觀賞花海的熱門景點。

在花蓮縣政府努力維護下，園區每三至四個月皆會依花季調整全區花海地景，現今已成為一年四季皆可賞花景點，再加上特別設置的霧雕動態藝術裝置和戶外公共鋼琴、祈福船鐘等裝置藝術與遠處海景共存，浪漫唯美的風景成為情侶必遊的約會聖地。

隨著2024年的春節即將來臨，花蓮縣政府也為園區引入一座高二點四米的夢幻南瓜馬車作為新的裝置藝術造景，與遠望的群山及海濱相互輝映，更有一旁的城堡作為背景，像極童話白馬王子故事般的絢麗場景，將成為曼波園區打卡新風景。

花蓮縣長徐榛蔚表示，曼波園區結合七感體驗，讓民眾置身其中宛如仙境，來此遊賞約會的民眾絡繹不絕，而本次增設的南瓜馬車因其夢幻唯美的外觀造型以及對於此地浪漫意象的展現，能讓已成為家庭出遊、伴侶約會、婚紗拍攝聖地的園區更添粉紅甜蜜氣息。

▲▼曼波海洋生態休閒園區新設夢幻南瓜馬車裝置藝術，浪漫甜蜜氣息成為花蓮打卡新地標。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼曼波園區春節期間仍維持開放，歡迎民眾前來遊賞參觀。

農業處長陳淑雯說明，因應春節期間的旅遊人潮，2月8日至2月14日於曼波園區特別策劃春節活動，而園區內農好基地及戰備坑道亦維持開放民眾免費參觀，但春節期間不提供導覽服務。

為提供旅客更好的遊憩環境，呼籲前來遊玩的民眾愛惜園區內大小樹木及花草植栽，一起維護園區良好景觀，讓幸福氛圍永久的傳遞下去。

▲▼曼波海洋生態休閒園區新設夢幻南瓜馬車裝置藝術，浪漫甜蜜氣息成為花蓮打卡新地標。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

詳細資訊請至花蓮縣政府農業處粉絲專頁點讚追蹤，掌握最新訊息。花蓮縣政府農業處粉絲專頁：https://www.facebook.com/hlgov.agriculture/

春節期間園區開放時段一覽：
農好基地展示館：
開放時間為上午8：30至17：00開放，中午12：00至13：30為休息時間，室内場館皆關閉，室外園區開放。
戰備坑道：
開放時間為上午09：00至中午11：30；下午14：00至16：30。

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