　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／遭夜夜秀訕笑　陳俊翰發聲：應看到障礙者身為人的尊嚴和價值

▲▼中央研究院法律學研究所博士後研究學者，民進黨不分區立委提名人陳俊翰專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳俊翰去年底接受人物專訪時，在中央研究院法律學研究所研究室內拍攝照片。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國媒體人王志安近日在網路節目「賀瓏夜夜秀」批評台灣造勢場合如同演唱會，脫口「把殘疾人士推上去」並模仿身障者肢體動作，引發輿論譁然。對此，遭到暗諷的民進黨不分區立委候選人陳俊翰今（24）上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，肯定製作單位願意發出道歉聲明，希望社會藉此事件反思：應該看到障礙者身為人的尊嚴和價值，而不只是特殊的身體狀況，這是一個進步社會應該做到的。

陳俊翰今天上午受訪表示，首先他肯定製作單位在輿論譁然不久後，就願意發出道歉聲明，其實他不在意製作單位對自己個人表達的歉意，說真的，他看了影片覺得「笑笑而已」，在台灣民主社會，很多公眾人物都會被拿出來評論，正面或負面都有，大家都習以為常。

陳俊翰指出，不過，這件事情比較不一樣、讓人介意的點是，這位記者以身心障礙者特殊的狀況、身體的疾病來揶揄、訕笑，他批評台灣的民主選舉好像一場「秀」，這點令人無法接受。陳說，在中國連選舉自由都沒有，何以回過頭來，嘲笑台灣的民主自由和選舉？令人感到荒謬。

陳俊翰亦指，這位記者對於障礙者的認識，似乎認為「障礙者就是不值得出來、不配出來參選」、「沒有能力去實現自己的理念」，好像就只能是「當作政黨煽情、博取同情的工具」，這樣的理解和想法是非常錯誤的，在台灣不管是障礙者或非障礙者，只要有理念和想法，本來就有出來參政的自由和權利。

此外，陳俊翰表示，雖然製作單位很快地道歉，可是自己會希望，不只是製作單位，甚至其他主流媒體，在處理障礙者議題時，不該只把重點放在障礙者的障礙，或者障礙者的一些疾病上，好像把他們當作揶揄、嘲笑的對象，希望可以用同理心、尊重的態度面對。

陳俊翰舉例，例如在節目錄製過程中，當這位記者表達不當的看法及言論，主持人、現場觀眾的反應反而讓自己覺得有些訝異及失望，「我會期待，當那樣的場面出現，其實主持人應該要適時地表示、制止他這樣歧視性的發言」，但這件事情當下並沒有發生。

陳俊翰表示，相較中國，台灣對於自由、民主、人權的價值應該是進步非常多的，這應該要體現到對身障者同理、權益的尊重上，希望藉由這件事情讓大家反思：在社會上是不是還有些人對於障礙者有一些歧視、偏見、刻板印象，只看到障礙者身體的特殊狀況，而沒有看到他們身為人的一個價值及能力，還有他們應該受到的基本的尊重。

陳俊翰說，如果大家可以藉由這件事有些正面的啟發，這會是比較有意義的，「障礙者其實是台灣社會多元組成的一份子，大家不應該把焦點只是放在他們身體或心理的特殊、和其他人不一樣的地方，我覺得應該要看到他們身為人的尊嚴和價值，還有能夠發揮出來的能力，這才是一個進步的社會、提倡人權的國家應該能夠做到的」。

至於是否希望這位記者道歉？陳俊翰坦言，很難期待吧，從他的發言當中，他對於障礙者的理解、民主制度的理解，可能跟大多數的台灣人有很大的鴻溝，甚至可能不會認為自己有什麼問題或錯誤。

ET快訊
「ACE王牌交易所」虛擬幣吸金近10億！　王牌大律師慘了
獨／夫妻遭夾扁雙亡！　駕駛賠1640萬和解
女主播宮鬥「瘋傳她下咒」！　古彩彥揭符咒真相
15歲少年追雪被同學放鳥…走8hrs下山　全身淋溼警局求助
他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」
超哥打完人比中指「李易發聲力挺Respect」！　網傻眼
LIVE／夜夜秀「訕笑身障者」賀瓏被炎上　被指T台宮鬥元凶！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠挨酸重視陳俊翰「怎不擺安全名單」　他曝過程：有舞台證明自己

陳耀祥將卸任NCC主委　謝龍介喊話賴清德：捍衛言論自由的機會

AON最新氣候與巨災報告出爐　2023全球經濟損失3800億美元

呂秀蓮228辦「全國民間國是會議」　今邀賴清德、蕭美琴參加

《夜夜秀》訕笑身障律師　綠委批低劣：只看到輪椅卻沒看到他背後故事

基隆春節敬軍！感謝國軍保家衛國　副市長邱佩琳致贈加菜金

全國近200萬人異地工作求學　藍委喊推不在籍投票立法

快訊／遭夜夜秀訕笑　陳俊翰發聲：應看到障礙者身為人的尊嚴和價值

人緣差、提案沒人挺？黃國昌：是事實　開嗆綠側翼資料掌握不充實

「韓江配勝出關鍵在國民黨」　邱毅分析：民眾黨得團進團出

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

綠挨酸重視陳俊翰「怎不擺安全名單」　他曝過程：有舞台證明自己

陳耀祥將卸任NCC主委　謝龍介喊話賴清德：捍衛言論自由的機會

AON最新氣候與巨災報告出爐　2023全球經濟損失3800億美元

呂秀蓮228辦「全國民間國是會議」　今邀賴清德、蕭美琴參加

《夜夜秀》訕笑身障律師　綠委批低劣：只看到輪椅卻沒看到他背後故事

基隆春節敬軍！感謝國軍保家衛國　副市長邱佩琳致贈加菜金

全國近200萬人異地工作求學　藍委喊推不在籍投票立法

快訊／遭夜夜秀訕笑　陳俊翰發聲：應看到障礙者身為人的尊嚴和價值

人緣差、提案沒人挺？黃國昌：是事實　開嗆綠側翼資料掌握不充實

「韓江配勝出關鍵在國民黨」　邱毅分析：民眾黨得團進團出

小學3年級才知「媽媽還活著」！奶奶騙：被車撞死了　亮曦由繼母帶大

罕病律師陳俊翰遭訕笑　王必勝：除了流量「應注意社會底線」

中諾復交儀式在北京舉行　兩國外長簽署文件後「握手合影」

網易遊戲發布寒假限玩令！　未成年春節期間「只能玩9小時」

一家三口擠「6坪套房無對外窗」　北漂妹見一幕嘆：小孩好衰

不信Albee沒聽到！　郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸：人性醜惡一面

打卡新景點！花蓮曼波園區吹起粉紅泡泡　2.4米高浪漫馬車登場

西螺福興宮「八仙綵」免費送　太平媽祖廟為喜事添福氣

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

政治熱門新聞

陳俊翰：應看到障礙者身為人的尊嚴和價值

曾精準算中徐若瑄離婚！　塔羅牌師一圖預言「立法龍頭」誰會勝

對民眾黨釋善意！　韓國瑜讚國會改革：共同合作修法

林靜儀：我們這一輩「抵制」某夜夜秀是沒用的

夜夜秀訕笑身障者　民進黨譴責惡意言論

立院爭霸　黃揚明：跑票＝背叛韓國瑜

傳將接民眾黨秘書長　周榆修回應了

姜太公龍年國運籤出爐　預示賴清德走出康莊大道

快訊／韓支持白4主張　黃國昌讚：歡迎！

綠嘉縣議員挺超哥揍ToyZ喊「打得好、帥」　網怒：支持暴力？

陳耀祥不再續任　黃國昌罵：太無恥

陳智菡嗆「倒閣」　綠委解惑：無知又大聲真的很可怕

柯建銘批國民黨國會改革「騙票」

陳智菡喊「倒閣」遭綠委轟無知　她反擊：還是一黨獨大傲慢態度

更多熱門

相關新聞

呂邀賴蕭　228參加「全國民間國是會議」

呂邀賴蕭　228參加「全國民間國是會議」

前副總統呂秀蓮以號召和平為主軸，發起「民間國是會議」，選前已陸續在北、中、南部舉辦活動，預計將在今年2月28日舉辦「全國民間國是會議」活動，邀集數百位百工百業NGO組織代表，暢談新政府如何領導台灣。「全國民間國是會議」發起團體代表們今（24）前往民進黨中央黨部，遞函邀請準正副總統賴清德、蕭美琴與會。

《夜夜秀》訕笑身障律師　綠委批低劣：只看到輪椅卻沒看到他背後故事

《夜夜秀》訕笑身障律師　綠委批低劣：只看到輪椅卻沒看到他背後故事

《夜夜秀》炸全網怒火！他點名「1群人」最可悲

《夜夜秀》炸全網怒火！他點名「1群人」最可悲

陳智菡喊「倒閣」遭綠委轟無知　她反擊：還是一黨獨大傲慢態度

陳智菡喊「倒閣」遭綠委轟無知　她反擊：還是一黨獨大傲慢態度

陳智菡嗆「倒閣」　綠委解惑：無知又大聲真的很可怕

陳智菡嗆「倒閣」　綠委解惑：無知又大聲真的很可怕

關鍵字：

民進黨陳俊翰

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面