快訊／遭夜夜秀訕笑　陳俊翰發聲：應看到障礙者身為人的尊嚴和價值

▲陳俊翰去年底接受人物專訪時，在中央研究院法律學研究所研究室內拍攝照片。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國媒體人王志安近日在網路節目「賀瓏夜夜秀」批評台灣造勢場合如同演唱會，脫口「把殘疾人士推上去」並模仿身障者肢體動作，引發輿論譁然。對此，遭到暗諷的民進黨不分區立委候選人陳俊翰今（24）上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，肯定製作單位願意發出道歉聲明，希望社會藉此事件反思：應該看到障礙者身為人的尊嚴和價值，而不只是特殊的身體狀況，這是一個進步社會應該做到的。

陳俊翰今天上午受訪表示，首先他肯定製作單位在輿論譁然不久後，就願意發出道歉聲明，其實他不在意製作單位對自己個人表達的歉意，說真的，他看了影片覺得「笑笑而已」，在台灣民主社會，很多公眾人物都會被拿出來評論，正面或負面都有，大家都習以為常。

陳俊翰指出，不過，這件事情比較不一樣、讓人介意的點是，這位記者以身心障礙者特殊的狀況、身體的疾病來揶揄、訕笑，他批評台灣的民主選舉好像一場「秀」，這點令人無法接受。陳說，在中國連選舉自由都沒有，何以回過頭來，嘲笑台灣的民主自由和選舉？令人感到荒謬。

陳俊翰亦指，這位記者對於障礙者的認識，似乎認為「障礙者就是不值得出來、不配出來參選」、「沒有能力去實現自己的理念」，好像就只能是「當作政黨煽情、博取同情的工具」，這樣的理解和想法是非常錯誤的，在台灣不管是障礙者或非障礙者，只要有理念和想法，本來就有出來參政的自由和權利。

此外，陳俊翰表示，雖然製作單位很快地道歉，可是自己會希望，不只是製作單位，甚至其他主流媒體，在處理障礙者議題時，不該只把重點放在障礙者的障礙，或者障礙者的一些疾病上，好像把他們當作揶揄、嘲笑的對象，希望可以用同理心、尊重的態度面對。

陳俊翰舉例，例如在節目錄製過程中，當這位記者表達不當的看法及言論，主持人、現場觀眾的反應反而讓自己覺得有些訝異及失望，「我會期待，當那樣的場面出現，其實主持人應該要適時地表示、制止他這樣歧視性的發言」，但這件事情當下並沒有發生。

陳俊翰表示，相較中國，台灣對於自由、民主、人權的價值應該是進步非常多的，這應該要體現到對身障者同理、權益的尊重上，希望藉由這件事情讓大家反思：在社會上是不是還有些人對於障礙者有一些歧視、偏見、刻板印象，只看到障礙者身體的特殊狀況，而沒有看到他們身為人的一個價值及能力，還有他們應該受到的基本的尊重。

陳俊翰說，如果大家可以藉由這件事有些正面的啟發，這會是比較有意義的，「障礙者其實是台灣社會多元組成的一份子，大家不應該把焦點只是放在他們身體或心理的特殊、和其他人不一樣的地方，我覺得應該要看到他們身為人的尊嚴和價值，還有能夠發揮出來的能力，這才是一個進步的社會、提倡人權的國家應該能夠做到的」。

至於是否希望這位記者道歉？陳俊翰坦言，很難期待吧，從他的發言當中，他對於障礙者的理解、民主制度的理解，可能跟大多數的台灣人有很大的鴻溝，甚至可能不會認為自己有什麼問題或錯誤。