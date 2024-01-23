陸蘋果官網上架龍年手機殼　眼尖網友揪一疑點：指蟒為龍？

▲蘋果大陸官網上架的龍年手機殼。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國農曆新年即將來臨，全球知名品牌紛紛推出中國限定款含有龍年文化的特色商品，搶攻龐大市場。不過，有眼尖的網友發現，蘋果在官網上架的iPhone 15「龍年」手機殼有點問題，商品圖片顯示，這條帶有吉祥喜慶的圖騰繪製的是一條「四爪龍」，而在中國傳統文化裡，「四爪為蟒、五爪為龍」有「指蟒為龍」的問題。

《中國新聞周刊》報導，蘋果不僅推出了AirPods Pro 2龍年特別款，還在官網上架了全新龍年款手機殼，售價498元人民幣（約2197元新台幣），適配iPhone 15系列。據了解，該系列手機殼出自常年為iPhone、iPad等蘋果產品打造保護殼的廠家——OtterBox。

這款龍年手機殼上架後，引起大陸部分網友熱議。有網友認為，在中國傳統文化裡，四爪為蟒，五爪才是龍；也有網友提到，最早型態的龍並非五爪，而是由三爪、四爪演變而來，在不同的歷史時期或地域文化傳承中，龍的形態和象徵意義，往往會發生變化，不用太較真。

此外，這款手機殼的定價較高，以「環保」材質為主，宣稱有50%是由二手材料製成，還提供終身保修，可以和蘋果手機的磁吸充電器和支架等配件兼容。

