　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸蘋果官網上架龍年手機殼　眼尖網友揪一疑點：指蟒為龍？

▲蘋果大陸官網上架的龍年手機殼。（圖／翻攝極目新聞）

▲蘋果大陸官網上架的龍年手機殼。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中國農曆新年即將來臨，全球知名品牌紛紛推出中國限定款含有龍年文化的特色商品，搶攻龐大市場。不過，有眼尖的網友發現，蘋果在官網上架的iPhone 15「龍年」手機殼有點問題，商品圖片顯示，這條帶有吉祥喜慶的圖騰繪製的是一條「四爪龍」，而在中國傳統文化裡，「四爪為蟒、五爪為龍」有「指蟒為龍」的問題。

▲蘋果大陸官網上架的龍年手機殼。（圖／翻攝極目新聞）

《中國新聞周刊》報導，蘋果不僅推出了AirPods Pro 2龍年特別款，還在官網上架了全新龍年款手機殼，售價498元人民幣（約2197元新台幣），適配iPhone 15系列。據了解，該系列手機殼出自常年為iPhone、iPad等蘋果產品打造保護殼的廠家——OtterBox。

▲蘋果大陸官網上架的龍年手機殼。（圖／翻攝極目新聞）

這款龍年手機殼上架後，引起大陸部分網友熱議。有網友認為，在中國傳統文化裡，四爪為蟒，五爪才是龍；也有網友提到，最早型態的龍並非五爪，而是由三爪、四爪演變而來，在不同的歷史時期或地域文化傳承中，龍的形態和象徵意義，往往會發生變化，不用太較真。

此外，這款手機殼的定價較高，以「環保」材質為主，宣稱有50%是由二手材料製成，還提供終身保修，可以和蘋果手機的磁吸充電器和支架等配件兼容。
 

ET快訊
禦寒熱飲排名！　實測「薑茶只排第3」
貴婦奈奈一家落跑！麻醉師恐1人衰扛醫療糾紛867萬餘元
坦言韓江配充滿變數　柯志恩分析：民眾黨這3人要投國民黨不容易
周子瑜返台泡湯！　養眼畫面曝
這次比「2016霸王寒流」更猛？　專家解答了
快訊／三峽降瑞雪！　地面雪白一片
浩子無故請假《新時代》5個月！　經紀公司證實罹病
寒流急凍！手搖飲店「放有薪假1天」　員工感動哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新疆7.1強震屬天山地震帶　百年來周邊200公里內最強震規模為6.8

陸：中國14億人期盼國家統一　才是真正最大的「民主」

陸高幹落入「異國美人計」　極樂到一半「大哥衝進來」

騰訊旗下「英雄聯盟」開發商將裁員530人　執行長：投資不如預期

彭博：大陸正考慮多項救市措施　包括推8.5兆平準基金

10歲童好心分享辣條！同學剛放進嘴「倒地亡」他慘挨告…判決出爐

陸蘋果官網上架龍年手機殼　眼尖網友揪一疑點：指蟒為龍？

雲南山崩首當其衝！全家剛好外出躲過死劫　老人哭喊：沒法過年了

小紅書博主分享「穿越軍事禁區」攻略　被解放軍批漠視國安

恆生指數創15個月新低　香港特首：市場運作正常

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

新疆7.1強震屬天山地震帶　百年來周邊200公里內最強震規模為6.8

陸：中國14億人期盼國家統一　才是真正最大的「民主」

陸高幹落入「異國美人計」　極樂到一半「大哥衝進來」

騰訊旗下「英雄聯盟」開發商將裁員530人　執行長：投資不如預期

彭博：大陸正考慮多項救市措施　包括推8.5兆平準基金

10歲童好心分享辣條！同學剛放進嘴「倒地亡」他慘挨告…判決出爐

陸蘋果官網上架龍年手機殼　眼尖網友揪一疑點：指蟒為龍？

雲南山崩首當其衝！全家剛好外出躲過死劫　老人哭喊：沒法過年了

小紅書博主分享「穿越軍事禁區」攻略　被解放軍批漠視國安

恆生指數創15個月新低　香港特首：市場運作正常

新疆7.1強震屬天山地震帶　百年來周邊200公里內最強震規模為6.8

陶喆靠AI重回20歲嫩樣！　曝光農曆年後重磅喜訊

餐飲集團拿下「類廢墟」激勵商圈士氣　隔壁店面近億元成交

示警韓國瑜若任國會龍頭先做這些事　郭正亮：否則恐被柯建銘奪權

快訊／國道1北上33K小貨車翻覆！駕駛自行脫困　2車道壅塞

金童唐西奇超級大三元無用　綠衫軍坦圖狂飆39分領勝

柯建銘：國會改革是民進黨DNA　將提出完整配套

陸：中國14億人期盼國家統一　才是真正最大的「民主」

潘重威淚憶好友張雨生　揭張惠妹罕見「鏡頭前哭了」

禦寒熱飲排名！日本實測「薑茶只排第3」　最暖冠軍是這款

大陸熱門新聞

即／新疆02：09發生規模7強震

癌症會傳染？夫妻接連「確診直腸癌」...醫曝原因

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

雲南爆土石流！　至少8死數十人被埋

NewJeans被誤認為90年代「工廠廠花」粉絲崩潰

新疆7.1強震！燈具劇烈搖晃 民眾只穿內褲裹棉被衝空地避險

好心分享辣條！他剛吃「倒地亡」10歲童慘挨告

新疆7.1強震！逾200旅客逃出候車大廳

陸股今日慘跌！江疏影瘋傳虧千萬人民幣衝去證券公司

老師期末評語「畫了全班學生」！還作詩

陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅 高中特招赴美20年後現狀曝

浙江高架路面結冰百輛車追撞 車輛變形堆疊「雙黃燈」閃不停

陸逾5000支股票下跌　A股失2800大關

女子為躲避臨檢！在6輛警車上裝GPS

更多熱門

相關新聞

iOS 17.3來了！6大更新出爐　防護更升級

iOS 17.3來了！6大更新出爐　防護更升級

時隔34天，蘋果正式發布iOS 17.3，此次總共帶來6大新功能，其中最重要的是加入iPhone遭竊裝置防護，利用Face ID或Touch ID進一步防護用戶手機裡的關鍵資料，即使裝置被偷走、且小偷知道手機密碼，也無法存取或更改手機裡的關鍵資料。

蘋果前總部正式熄燈　一個時代的結束

蘋果前總部正式熄燈　一個時代的結束

蘋果Vision Pro首周末預購　郭明錤：符合預期但隱憂浮現

蘋果Vision Pro首周末預購　郭明錤：符合預期但隱憂浮現

蘋果春季發表會最快3月登場　傳推出OLED iPad Pro等3款新品

蘋果春季發表會最快3月登場　傳推出OLED iPad Pro等3款新品

龍年套幣超搶手！600金門人頂10度低溫排隊

龍年套幣超搶手！600金門人頂10度低溫排隊

關鍵字：

蘋果iPhone手機殼龍年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實罹病

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面