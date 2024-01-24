新春山中賞畫！宋靜雯彩繪靜謐繪畫展　林田山場長館開幕展出

▲▼花蓮林田山場長館開幕展出宋靜雯彩繪靜謐繪。（圖／林業署花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署轄管的林田山林業文化園區，是花蓮中區藝文活動的重要展覽節點，場長館自1月24日起開幕展出宋靜雯女士「彩繪靜謐-宋靜雯繪畫個展」，92幅作品主題呈現寧靜與平和之美，探索在忙碌的生活中常被忽略遺忘的瞬間美好，提醒大家工作之餘記得停下腳步，細細品味周遭的寧靜之美。展期至6月30日止，邀請前來共襄盛舉。





從事繪畫創作超過15年，宋靜雯認為藝術能超越語言和文化界限，觸動人們心靈，她說：「我認為繪畫藝術是需要持續學習的，而不是打發時間，每一幅作品就像記事本，偶而可以翻閱，圖就是一個無聲的故事，希望我的作品能夠成為一個故事的開端，啟發您去探索和創造屬於自己的故事。」

▲▼現場92幅作品主題呈現寧靜與平和之美，探索在忙碌的生活中常被忽略遺忘的瞬間美好。



《彩繪靜謐》展覽分為三個系列，分別為《原住民系列 - 少女頭像畫作》、《風景系列》及《台灣特有種及常見鳥類系列》，透過不同主題呈現靜謐之美，啟發觀眾對於文化、自然和生態的深層思考。





林業保育署花蓮分署表示，林田山場長館為過去伐木時期的場長宿舍，空間活化整修後，自2019年起陸續辦理多場展覽活動，成為花蓮中區重要的藝文推廣展覽場域；園區內還保留著各種伐木工具、日式檜木建築群，封存的林業文化歷史，來花東旅遊，千萬別錯過。

詳細參觀資訊，可上花蓮分署官網或林田山林業文化園區臉書粉絲專頁查詢。

