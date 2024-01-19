立院副院長開放「假投票」？　朱立倫：製造謠言、破壞團結

▲朱立倫出席侯友宜新北感恩茶會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日拋出「韓江配」力爭立院正副龍頭，但藍委傅崐萁也有意爭取副院長一位，甚至傳出傅希望副院長可以開放假投票。對此，國民黨主席朱立倫今（19）日受訪表示，這是製造謠言、破壞團結，韓國瑜會團結黨內同志，一致行動、團進團出、會有主體性，韓也會主動聯繫民眾黨及黨內立委朋友，希望發揮團結力量。

朱立倫傍晚陪同新北市長侯友宜一同前往新北市板橋區的侯康競選總部，出席感恩謝票茶會，同時於會前接受媒體聯訪，談及立院正副院長的態度，朱立倫說，第三波民主改革的過程是非常關鍵的時刻，目前看到雙少數的執政黨，一方面在總統大選，一方面在國會，都是少數的民進黨賴清德當選總統，他應該要有智慧及決心，面對正副院長，民進黨一定要清清白白，不要有金錢、陰謀、權位交換，朝野間也可以理性溝通，但是會強烈監督，不要一開始就用小伎倆破壞整個台灣民主政治的環境。

記者問到，傅崐萁是否有給朱一點壓力，希望副院長部分可以開放黨內假投票，是否為難？朱立倫回應，在大選投票當天，他就與韓國瑜談得很清楚，國民黨會非常清白、實在地團結所有黨內、黨團同志，會一致行動、團進團出，會有主體性，當然不排除在副院長部分能與民眾黨合作。

朱立倫強調，韓國瑜昨天的臉書說得非常清楚，這就是國民黨的立場，從來沒改變過，每一天都保持密切聯繫，也希望未來的院長韓國瑜，能積極與所有立委同志或黨團成員保持密切聯繫，甚至未來主動拜會包含民眾黨、其他立委朋友，爭取最多支持，團結國民黨的力量。

另，傳出若黨內進行「假投票」韓國瑜將退選立法院長，朱立倫表示，這就是典型的製造謠言，純心破壞團結，韓國瑜結合江啟臣，他們會全力以赴，未來黨團的自主性他們一定會尊重，對他們來說就是很單純，週一座談會的目標、對象不是黨內同志，是因應民進黨可能的不當陰謀做策略性的討論，另外也會針對黨團三長產生的時間及方式來做討論。

