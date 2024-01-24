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一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波東北季風接力

▲▼冷平流勢力在東亞發威，許多地方冷下來。（圖／彭啟明）

▲冷平流勢力在東亞發威，許多地方冷下來。（圖／氣象達人彭啟明）

記者李姿慧／台北報導

寒流還在，氣象達人彭啟明今(24日)發布冷平流勢力圖，指出冷平流在東亞發威，很多地方都冷下來了。彭啟明表示，寒流今白天逐漸減弱，迎風面仍有短暫陣雨，溫度持續偏冷。周五起溫度逐日回升；不過周日和下周三都有東北季風增強。

氣象達人彭啟明表示，今晨低溫持續，苗栗三灣最低6.9度，台南以北至宜蘭普遍7到9度，台北清晨9.9度。今天白天降雨縮減至迎風面地區，中南部陽光露臉機會增加，山區降雪條件轉差，多數地區雲霧中。

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溫度變化部分，彭啟明表示，今天北部、東北部白天高溫回升至12到14度，中部及花蓮15到19度，南部20到22度。今晚至明晨中北部、東北部低溫8到10度，南部、花東11到14度。明日寒流進一步減弱，為多雲或陽光天氣，北部、東北部高溫15到17度，中部、花蓮18到21度，南部、台東21到24度。

▲▼冷平流勢力在東亞發威，許多地方冷下來。（圖／彭啟明）

▲冷平流勢力在東亞發威，許多地方冷下來。（圖／彭啟明）

周五起溫度逐日回升，周六北台灣溫度超過20度，不過夜晚清晨仍冷，日夜溫差明顯。

彭啟明提醒，周日東北季風略增強，影響輕微。下周一、下周二溫度繼續上升，迎風面短暫陣雨；下周三有新一波鋒面及東北季風南下，影響情況仍待觀察。

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