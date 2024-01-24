騎士半夜帶西瓜刀閒晃　掰「回家切水果」挨罰9千元

記者黃翊婷／綜合報導

基隆許姓男子去年12月間半夜騎車外出，結果被警方抓包機車置物箱內藏有一把西瓜刀；雖然他辯稱是要把刀帶回家切水果，但並未獲得基隆地院法官採信，日前被依違反《社會秩序維護法》判處罰鍰9000元。

▲許男辯稱西瓜刀是要拿回家切水果用的。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，許男2023年12月11日凌晨2時許騎車在外閒晃，因為神情有異被巡邏警員攔查，沒想到一打開機車置物箱，赫然驚見一把刀身鋒利的西瓜刀，他也因此被帶回警局接受調查。

許男辯稱，他隨身攜帶西瓜刀是為了把刀帶回去切水果。不過，基隆地院法官認為，扣案的西瓜刀雖然不是《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條第1項第3款所規定的刀械，但刀具是金屬材質、質地堅硬，而且刀身鋒利，若朝人揮砍，足以傷人筋骨或性命，客觀上足以對他人的生命、身體、安全構成威脅，是具有殺傷力的器械無疑。

法官接著指出，況且按照一般社會觀念，西瓜刀大多用於營業場所，甚少作為家用物品，更不會有人沒事帶著西瓜刀在深夜的街道上閒晃，因此不採信許男的說詞，考量到他並未真的持刀傷人或做出其他非法之事，違反義務及所生損害程度不大，最終依違反《社會秩序維護法》無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，判處罰鍰9000元，全案仍可上訴。