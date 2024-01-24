　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士半夜帶西瓜刀閒晃　掰「回家切水果」挨罰9千元

記者黃翊婷／綜合報導

基隆許姓男子去年12月間半夜騎車外出，結果被警方抓包機車置物箱內藏有一把西瓜刀；雖然他辯稱是要把刀帶回家切水果，但並未獲得基隆地院法官採信，日前被依違反《社會秩序維護法》判處罰鍰9000元。

西瓜,水果,刀（示意圖／CFP）

▲許男辯稱西瓜刀是要拿回家切水果用的。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，許男2023年12月11日凌晨2時許騎車在外閒晃，因為神情有異被巡邏警員攔查，沒想到一打開機車置物箱，赫然驚見一把刀身鋒利的西瓜刀，他也因此被帶回警局接受調查。

許男辯稱，他隨身攜帶西瓜刀是為了把刀帶回去切水果。不過，基隆地院法官認為，扣案的西瓜刀雖然不是《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條第1項第3款所規定的刀械，但刀具是金屬材質、質地堅硬，而且刀身鋒利，若朝人揮砍，足以傷人筋骨或性命，客觀上足以對他人的生命、身體、安全構成威脅，是具有殺傷力的器械無疑。

法官接著指出，況且按照一般社會觀念，西瓜刀大多用於營業場所，甚少作為家用物品，更不會有人沒事帶著西瓜刀在深夜的街道上閒晃，因此不採信許男的說詞，考量到他並未真的持刀傷人或做出其他非法之事，違反義務及所生損害程度不大，最終依違反《社會秩序維護法》無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，判處罰鍰9000元，全案仍可上訴。

ET快訊
寒流發威「1職業」自動罷工　一票苦主崩潰：只能吃泡麵
只有今天！　珍珠鮮奶茶買1送1
快訊／19縣市低溫特報！　「跌破6度」警戒區出爐
《夜夜秀》炎上！　萬老師「目睹1幕」怒噴：可恥至極
《夜夜秀》笑的身障律師是名嘴學弟！　罹罕病「火災截肢」
新北男暴揍好心借住友！　他倒地慘死
嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」！　遭炎上洗版：退出演藝圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄一家5口命案！家屬對死因有疑問　檢：明日解剖釐清查明

阿公教訓調皮孫...旁人喊：打下去　雙方互毆....阿嬤血壓飆高

被判刑1年7個月！警問一句話..他拔腿就跑　才衝百米栽了

怒飆「我要50顆蛋」！高雄超派姐深夜道歉了　老闆：她其實不派

快訊／國1北上內壢段「5車追撞」車頭凹陷　占內2線道回堵5km

澎湖垃圾掩埋場大火！強風助長火勢延燒　燃燒1000平方公尺

新北三重命案！他「為了充電線」暴揍好心借住友　害倒地慘死

大S離婚協議曝光！汪小菲2年已付4511萬　「搬走4幅畫」挨告

騎士半夜帶西瓜刀閒晃　掰「回家切水果」挨罰9千元

高雄騎士路口右轉「擦撞直行機車」2女摔地　1人眼瘀傷1人腳挫傷

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

陽明山鞍部0600，氣溫約0.2度雨夾雪，累積約1cm。

高雄一家5口命案！家屬對死因有疑問　檢：明日解剖釐清查明

阿公教訓調皮孫...旁人喊：打下去　雙方互毆....阿嬤血壓飆高

被判刑1年7個月！警問一句話..他拔腿就跑　才衝百米栽了

怒飆「我要50顆蛋」！高雄超派姐深夜道歉了　老闆：她其實不派

快訊／國1北上內壢段「5車追撞」車頭凹陷　占內2線道回堵5km

澎湖垃圾掩埋場大火！強風助長火勢延燒　燃燒1000平方公尺

新北三重命案！他「為了充電線」暴揍好心借住友　害倒地慘死

大S離婚協議曝光！汪小菲2年已付4511萬　「搬走4幅畫」挨告

騎士半夜帶西瓜刀閒晃　掰「回家切水果」挨罰9千元

高雄騎士路口右轉「擦撞直行機車」2女摔地　1人眼瘀傷1人腳挫傷

高雄一家5口命案！家屬對死因有疑問　檢：明日解剖釐清查明

83歲嬤臥床3個月！竟是14年「瓣膜」老化　醫靠1技術「成功再換」

趙春山／美大選後　兩岸將進入「促統」和「拒統」之爭

古久保不給機會拒絕　林立接隊長：不懂就問小胖學長

「限女、視房東如親」獨居老房東找租客　有條件免房租

林靜儀：我們這一輩「抵制」某夜夜秀是沒用的

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

「卓學慈愛」獻愛心　捐贈屏東消防「防割手套+3M防毒面罩」

巴黎男裝周／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE抱枕成最大驚喜！皺褶與色彩合一

安永2024科技業十大機會　生成式AI首進榜就奪冠

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

社會熱門新聞

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

電子公司董娘整理遺物　赫見女員工與夫同居

大S離婚協議曝光　汪小菲2年已付4511萬

台積電工程師「離職創詐團」吸金65億！　4000人受害

高雄一家5口命案！　明將解剖釐清

台中1天17人無呼吸心跳送醫！最年輕46歲

獨／女遭挖眼+刀砍「不算殺人」　檢方2理由上訴

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

少女跟閨蜜男友上摩鐵　遭押「河濱公園」圍毆脫衣逼跪

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

即／涉外洩大S個資　汪小菲遭起訴

新北黑心連鎖診所！　美女院長遭控「髒水洗腎」賺黑心財

更多熱門

相關新聞

違停怨警開單　司機襲警嗆：來打我

違停怨警開單　司機襲警嗆：來打我

基隆杞姓男子去年3月間因為違規停車，被基隆市第二警分局深澳坑派出所2名警員開單，他不滿警員沒有先勸導，竟用身體頂撞、出手抓胸，並嗆聲「過來打我」，雙方發生激烈拉扯，導致2警受傷，他也因此挨告。雖然杞男堅稱沒有動手，反而是警員抓他的頭去撞地，但並未獲得基隆地院法官採信，日前仍被依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

沒闖紅燈竟收罰單　車主一看嚇到報案

沒闖紅燈竟收罰單　車主一看嚇到報案

直接抱起女同事稱借過　男被判3個月

直接抱起女同事稱借過　男被判3個月

襲臀2次求饒被拒　男急喊：我遠離女性

襲臀2次求饒被拒　男急喊：我遠離女性

冒簽夫妻同意書　痴情男下場曝光

冒簽夫妻同意書　痴情男下場曝光

關鍵字：

基隆地院

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面