沒闖紅燈竟收罰單　車主一看嚇到報案「賊偷騎40分鐘停回原位」

記者黃翊婷／綜合報導

基隆楊姓男子去年3月10日收到一張違規闖紅燈的罰單，仔細一看卻發現騎士並不是自己，這才驚覺愛車曾經遭竊，急忙向警方報案。原來，簡男趁著半夜無人時偷走楊男的機車，閒晃大約40分鐘才將機車停回原處，除此之外，他還涉犯另外2起竊案，日前被基隆地院法官依3次竊盜罪，判處有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元。

▲楊男直到收到罰單，才知道自己的機車曾經失竊。（示意圖／CFP，非本案失竊機車。）

判決書中記載，簡男2023年2月26日凌晨1時許在基隆市某路段的機車停車區，以不詳方式徒手竊得楊男的機車，接著便騎車在路上閒晃，期間還違規闖紅燈，大約40分鐘之後，他才將機車停回原處。楊男同年3月10日突然收到闖紅燈的罰單，仔細一看發現騎士根本不是自己，這才驚覺愛車曾經失竊，急忙向警方報案。

簡男除了偷騎楊男的機車之外，同年3月8日他還趁著某火鍋店櫃檯無人看管之際，偷走抽屜內的1萬元現金，老闆直到算帳時才驚覺遭竊。同年6月27日簡男再度犯案，以徒手牽引加雙腳滑行的方式，偷走一輛機車，途中被巡邏警員撞見，他拒絕停車受檢，甚至棄車逃逸，但最後還是被警員逮住。

基隆地院法官認為，簡男有竊盜前科，如今又因為缺錢就恣意竊取他人財物，可見法治觀念薄弱，且侵害到他人的財產法益，行為實屬不該，考量到他已經坦承犯行，但尚未與受害者們達成和解，最終依3次竊盜罪分別判處有期徒刑3個月、4個月、3個月，合併應執行刑期為8個月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。