違停怨警沒勸導就開單　司機怒襲警還嗆：過來打我

記者黃翊婷／綜合報導

基隆杞姓男子去年3月間因為違規停車，被基隆市第二警分局深澳坑派出所2名警員開單，他不滿警員沒有先勸導，竟用身體頂撞、出手抓胸，並嗆聲「過來打我」，雙方發生激烈拉扯，導致2警受傷，他也因此挨告。雖然杞男堅稱沒有動手，反而是警員抓他的頭去撞地，但並未獲得基隆地院法官採信，日前仍被依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲杞男因為不滿被開單，與警員發生拉扯衝突。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，杞男2023年3月4日中午11時許將一輛營業用小貨車違規停在基隆市某路段，隨即離去，結果被周姓、池姓警員發現並開單，他返回時看到車輛擋風玻璃上有罰單，便找上2警理論。

杞男不滿警員沒有先勸導就製單舉發，除了氣到大聲叫嚷之外，還用身體頂撞周姓警員，並出手抓住警員的左胸部位，反被當成妨害公務現行犯逮捕；過程中他奮力反抗，與2警發生激烈拉扯，導致周姓警員右手掌、膝蓋擦傷，池姓警員手指及膝蓋擦傷。

杞男挨告之後，承認當時確實有對警員大小聲，但矢口否認動手襲警，並反控警員用膝蓋頂他喉結、抓頭撞地，他沒有妨害公務，警員的膝蓋傷勢是跪在地上壓制他時所受的傷，他沒有動手，只是在保護自己。

然而，基隆地院法官檢視警員的密錄器影像，發現是杞男先用身體頂警，還嗆聲「過來打我」，2警請他離開，他仍持續以言語及行為阻撓，2警才以妨害公務現行犯將他逮捕，過程中雙方發生肢體衝突。

法官認為，杞男只是因為不滿被開單，就對身著制服且正在執行勤務的警員施暴，除了妨害公務員依法執行勤務之外，也侵害到公務員的執法尊嚴，藐視國家公權力，影響社會秩序，實屬不該，考量到他犯後始終否認犯行，至今也未能與2警達成和解或取得諒解，最終依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。