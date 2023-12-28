基隆男「借過」直接抱起女同事移開　涉性騷被判3個月

記者黃翊婷／綜合報導

基隆王姓男子2022年8月間在工廠作業區遇見女同事小花（化名），竟以「借過」為名義將人抱起來移到旁邊，結果挨告性騷擾。雖然王男矢口否認，但基隆地院法官認為，小花被抱起來時雙腳短暫離地懸空，這是相當親暱的肢體接觸行為，的確會造成女方感到不舒服，日前依性騷擾罪判處王男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲王男和小花擦身而過時，竟以借過為名義將人抱起。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，王男與小花是同事關係，2022年8月4日他在工廠作業區內偶遇小花，沒想到竟趁著對方從旁邊經過時，以「借過」為名義將人抱起移開，過程中碰觸到女方的後背上半部及腰部，因而挨告性騷擾。

王男到案後矢口否認性騷擾，強調當時自己確實有把小花抱起來並移到旁邊，因此碰到後背及腰部，但他只是要借過一下而已，兩人平時還算熟稔，所以當下有一點開玩笑的心態。

小花則表示，王男趁她不注意突然熊抱，而且抱得很緊，還說「好冷唷」，讓她感到很害怕、不舒服。

基隆地院法官認為，從雙方證詞看來，王男當時明顯有調戲小花的意思，況且他是將人抱起上抬至雙腳懸空，依照一般社會通念，這是非常親暱的肢體接觸行為，若非雙方關係緊密，確實會造成另一方心生不舒服。

法官接著表示，王男抱起小花並非出於一般社交禮儀或有其他正當理由，因此認定他的行為確實構成性騷擾，且欠缺尊重他人身體隱私及性自主權的觀念，考量到他始終否認犯行，至今也未能獲得小花諒解，最終依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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