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國小宿舍大火「燒死13學童」！官方最新通報驚揭：17坪住32人

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

河南省南陽市方城縣一所學校，日前驚傳宿舍發生火災，造成13人遇難，1人受傷悲劇。事故發生後，一度傳出當時宿舍遭上鎖才造成嚴重死傷，不過官方最新通報澄清，其中一扇門「夜間從不落鎖」，但有眼尖也發現，通報中揭露宿舍面積僅為56平方公尺（約16.9坪），卻住了32人，再度震驚中國網友。

根據「方城縣英才學校火災事故處置指揮部」23日晚間發布通報，針對外界質疑「宿舍遭上鎖」，官方說明事故建築共四層，一樓為幼兒園教室，二樓為女生宿舍，三樓為男生宿舍，四樓未啟用，而火災現場為三樓的305宿舍，面積約56平方公尺，「該宿舍共有兩扇門，其中一間門供學生正常出入，此門夜間從不落鎖，便於學生出入宿舍外的公共衛生間」。

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

通報還提到，當晚該宿舍住有32位三年級男學生及1位管理員，事故造成13人罹難，4人受傷，其中1名學生傷勢較嚴重，目前轉往鄭州一燒傷專科醫院治療，另外3名學生有體外傷情況，經治療後已全部出院。至於涉事的7名相關人員已被依法控制，相關單位將依法究責。

通報曝光後，許多大陸網友都對通報中稱「56平方公尺住32人」感到相當震驚，紛紛質疑「56平米的宿舍可以安排32個人」、「56平方住30多人，悲哀」、「56平米住32個…」、「什麼宿舍住32個人？」、「一個宿舍32人，一個門怎麼能快速疏散出去」。

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

回顧這起事故，河南省南陽市方城縣119指揮中心1月19日23時00分獲報，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災，火災點為住宿區三樓的一間男生宿舍，宿舍內住著國小三年級的30多名男生，由於窗戶裝有鐵柵欄，且僅有一扇門供學生正常出入，導致火災發生時多人無法及時逃生，最終造成13名學生遇難。

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

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