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大陸 大陸焦點 特派現場

河南嫵媚「男女妲己」爆紅！卻引發擦邊爭議　網斥：敗壞風氣

記者廖翊慈／綜合報導

河南雲台山近日一對「男女妲己」在觀光區與遊客拍照，貼臉捧臉等親密互動，引起熱議。不少人造訪當地只為了跟兩人合照。有人便指出，確實是吸引到人潮了，不過看似像在行銷「男色女色」，並非當地「景色」，不免造成部分民眾觀感不佳。

▲男女妲己。（圖／翻攝自微博）

▲男女妲己與遊客親密互動。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，近日，隨著各地文旅大力推廣觀光，河南雲台山的一對「男女妲己」成為焦點，其嫵媚妖嬈的形象引發熱議。有網友表示，「這下非去不可了」。據悉，兩位「妲己」為網紅，自發性地成為「打卡點」，非官方邀請來的。

影片中，兩位「妲己」從服裝到妝髮都很用心打扮，遊客上前拍照幾乎都來者不拒，除了配合拍攝動作之外，還會有捧臉、臉貼臉，甚至女妲己會親吻女性遊客的臉頰，吸引多名遊客排隊爭相合照。

▲。（圖／翻攝自極目新聞）

▲不少人爭相前往與兩人合照。（圖／翻攝自極目新聞）

雖部分遊客與網友認為，兩人為景區增添不少趣味，且互動的部分也受到不少人的歡迎，「妲己姊姊好漂亮啊！好想跟她拍照」、「我也想去河南了」、「跟他倆拍照時，人都很好」。

不過仍有人點出，「現場還有其他年齡層的民眾，不但可能誤導未成年人的價值觀，也可能讓他人感到不適」、「公眾場合這樣宣揚河南文化，未免也太敗壞風氣」、「網紅走了，遊客也跟著走了，根本沒有達到觀光效益」、「違反公序良俗！打『黃』球，遊走在違法犯罪邊緣」。

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