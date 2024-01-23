桃園燈會主視覺還未公布！綠議員批官網宣傳照比對去年　市府說明

▲桃園燈會舉辦迄今已超過20個年頭。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃瓊慧在臉書上批評市府今年燈會的宣傳圖和去年幾乎一樣，質疑觀光旅遊局不用心！對此，觀旅局23日立即發文澄清表示，燈會活動2月1日才要召開記者會公布相關主視覺及細節，所以官網上所看到的，會以前幾年的活動示意圖作預告，台北市、高雄市也是如此，希望民眾不要被誤導，也別誤傳不正確的訊息。

《黃瓊慧桃園觀察日記》22日上午PO出桃園燈會官方宣傳照的圖，質疑總預算4900萬，但今年和去年相比，只是少了「科技兔」，燈架造型設計根本一模一樣，質疑桃園觀旅局真的很不用心，底下也有部份網友回應跟進。

▲黃瓊慧臉書批桃園燈會官方宣傳照比對去年！(圖／擷取自黃瓊慧桃園觀察日記臉書）



不過觀旅局也隨即發出聲明，強調觀旅局的觀光導覽網上的活動行事曆，都是事先彙整，因為各活動尚未舉辦，所以會以前一年度照片來進行預告，再用紅字註明「活動內容尚待公佈」字樣，以避免民眾誤會。

觀旅局強調，桃園燈會是年度重要節慶活動，自2003年起舉辦迄今已超過20個年頭，而今年預定於2月21日至3月3日在虎頭山創新園區及南昌森林運動公園舉辦，主辦單位預計在2月1日舉辦2024桃園燈會宣傳記者會時，公布相關活動主視覺及活動細節，希望民眾不要以訛傳訛，也請相關事實查核機制能收錄正確資訊，以免民眾遭到誤導。

此外，記者搜尋其他網站也發現台北市、高雄市的觀光網站為例，說明各縣市相關燈會的預告宣傳也是使用前一年度的主視覺，希望民代不要為了炒作話題、製造流量，造成無謂的困擾。