黃瓊慧批桃園燈會「砸4900萬複製貼上」！觀旅局曬鐵證打臉

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黃瓊慧批桃園燈會「砸4900萬複製貼上」！觀旅局：別為炒話題造成困擾

▲「2023桃園燈會」2月1日至2月12日於楊梅富岡開展。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲「2024桃園燈會」預計2月21日開展。圖為2023桃園燈會。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者閔文昱／綜合報導

2024桃園燈會預計於2月21日起於南昌森林運動公園、虎頭山創新園區舉行，一連亮燈13天，不過卻被民進黨桃園市議員黃瓊慧（qn）批評，今年的官方宣傳照和去年的高度相似，「觀旅局真的很不用心」。對此，桃園觀旅局也出面澄清，同時還呼籲「不要為了炒作話題、製造流量，造成不必要之困擾」。

黃瓊慧22日在臉書發文表示，2024桃園燈會的總預算為4900萬，但今年的官方宣傳照和去年相比，除了前面的科技兔子換成了換成一般人物外，後方的燈架造型設計根本一模一樣，且該人物的合成插圖還疑似是來自某位泰國插畫家，不知是否有取得授權，痛批觀旅局「真的很不用心」。

▲黃瓊慧質疑今年桃園燈會官方宣傳照和去年高度相似。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

▲黃瓊慧質疑今年桃園燈會官方宣傳照和去年高度相似。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

另外，黃瓊慧還在留言區揭露，去年的燈架造型，今年會在南昌營區再看到一次，「一整個複製貼上的概念！真的母湯欸！桃園人知道自己的納稅錢變成這個形狀了嗎？」並再次強調該燈會總預算是4900萬。

消息曝光後，隨即引發熱議，桃園市府觀旅局稍早也作出回應表示，觀旅局每年都會事先彙整當年度觀光年曆，因各活動尚未舉辦，所以都以前年度的照片作為活動預告，並於網頁內容上以紅字註明「活動內容尚待公佈，相關細節可電洽本局行銷科（03-3322101#6202）」字樣，以避免民眾誤會。

▲黃瓊慧質疑今年桃園燈會官方宣傳照和去年高度相似。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧 桃園觀察日記）

▲觀旅局曬出鐵證。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

觀旅局強調，今年桃園燈會宣傳記者會預定舉辦日為2月1日，屆時才會公布相關活動主視覺及活動細節，在此之前還望周知切勿以訛傳訛，也請相關事實查核機制能收錄正確資訊，以免民眾遭到誤導，同時也呼籲議員不要為了炒作話題、製造流量，造成不必要之困擾，犧牲桃園人期待的盛會。

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