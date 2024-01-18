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新北正妹女警校園宣導性平　提醒視訊對話「別拍身體私密部位」

▲▼婦幼隊正妹女警李君蘋化身大姐姐宣導性平教育，利用有獎徵答送小禮物與學童互動 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲正妹女警李君蘋化身大姐姐宣導性平教育 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北警婦幼隊為了讓國小學童有正確的性平意識，特別在寒假休業式前夕，到學校做宣導教育，包含尊重多元性別及身體自主權，並與學校老師共同實施性侵害防治教育，在網路平台絕不可拍攝身體私密部位及分享裸露照片，正妹員警李君蘋也化身大姐姐與小朋友親切互動，已達到深化宣導，也呼籲家長假期中多關心家中學童上網安全。

新北市警察局婦幼隊表示，這場在中和國小舉辦的宣傳活動，要讓學童們認識性騷擾與性侵害的差別跟類型，及懂得尊重他人、保護自己的必要性，並提醒如遇到騷擾或侵犯，要立即跟老師反映，一旦受到侵犯，就很可能產生對學習環境疏離，失去對學校環境的安全感進而逃避上學，並會影響人際關係，開始逃避人群，或對他人產生敵意，嚴重影響成長過程，造成日後難以平復的創傷。

▲▼婦幼隊正妹女警李君蘋化身大姐姐宣導性平教育，利用有獎徵答送小禮物與學童互動 。（圖／記者陳以昇翻攝）

婦幼隊正妹女警李君蘋也化身大姐姐，親切地跟小朋友們互動，準備了許多可愛精美的宣導品當作小禮物，藉有獎徵答增加互動機會，深化宣導效果。另外，寒假將至，在使用手機上網的機會及時間更多，為了避免性別暴力發生，尤其跟陌生人在網路平臺視訊聊天更要提醒自己，絕不可拍攝身體私密部位及分享裸露照片，若遇到網友在視訊上惡意威脅，要馬上告知父母並報警處理。

警方表示，婦幼安全工作在犯罪預防領域中相當重要，是社會安全網重要環節，因此性平觀念的建立、數位性暴力的認識、性侵害及性騷擾防治的宣導教育要從小自校園內做起，正確有效的宣導教育就是預防犯罪最佳方法之一，也呼籲家長在寒假假期中多關心家中學童上網安全。

▼正妹女警李君蘋利用有獎徵答送小禮物與學童互動 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼婦幼隊正妹女警李君蘋化身大姐姐宣導性平教育，利用有獎徵答送小禮物與學童互動 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼婦幼隊正妹女警李君蘋化身大姐姐宣導性平教育，利用有獎徵答送小禮物與學童互動 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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