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社會 社會焦點 保障人權

少年車手遭黑吃黑！上手出賣他　2「大尺寸壯漢」押他搶130萬

記者白珈陽／台中報導

台中市擔任詐欺車手的徐姓少年，去年9月間聽從車手頭賴姓男子指示，前往收取詐騙贓款130萬元現金，未料取款結束走在大馬路上時，遭2名自稱警察、體重逾百公斤的林男、張男押上車，車內還有身穿警用背心的施姓、陳姓男子亮槍恫嚇，要求少年交出手上全部現金，隨後林等4人就將徐男載至彰化某田地丟包。警方接獲徐報案，查出指使林等4人的幕後黑手，竟是教唆徐取款的賴男、以及另1名共犯謝男，是一起「黑吃黑」案件，全案移送地檢署後，6人全遭收押禁見。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方將賴姓主嫌等6人查緝到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

據查，本案集結「黑吃黑」、「老梗假扮刑警詐騙手法」、「專業車手反遭老梗手法搶錢」等各種犯罪元素，案情峰迴路轉。

台中第四警分局調查，徐姓少年（未成年）去年9月19日上午9時許，接受車手頭賴姓男子（22歲）指示，前往台中市南屯區黎明路一段，收取被害民眾遭詐的130萬元現金，取得贓款後，少年走在路上被體型壯碩、體重逾百公斤的林男（25歲）及張男（23歲）從後方接近，林、張誆稱自己是刑警，隨後將少年押上車。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲徐姓少年（白衣者）遭體型壯碩的林男、張男押入車內。（圖／記者白珈陽翻攝）

少年被押進車後，遭到身穿警用背心、頭戴警察便帽的施男（28歲）、陳男（26歲）亮槍威脅，將手機及130萬元交出，少年因受到威脅只能照做，隨後施等4人將賴男載至彰化縣花壇鄉某處田地丟包下車。少年遭丟包後，憑藉擔任車手學得的「知識」，認為案情不單純，便搭車返回案發地附近的派出所報案。

警方獲報立即組成專案小組，報請台中地檢署檢察官侯詠琪指揮偵辦；經調閱相關監視器畫面、以車追人，當日晚間即由台中第四警分局偵查隊長江清萬帶隊，前往林等4人的住處將其拘提到案，並查扣手槍1把、子彈1顆、10萬8000元現金、辣椒水1瓶、棍刀1支、刑警背心、警察便帽等贓證物。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼張嫌（上）、林嫌（下）體型壯碩，遭警方逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方追查發現，教唆林等4人犯案的，竟是一開始指示少年取錢的賴男，以及另一名共犯謝男（26歲），賴、謝因背後仍有上手，應須將這130萬元贓款交付上去，但2人卻想把這筆錢私吞，於是2人共謀找來林等4人，一起搶奪少年取得的大量現金。

警方後又將賴、謝查緝到案，而該筆130萬元贓款由賴等6人均分，待警方查獲時，6人早已將贓款吃、喝、玩、樂，花得幾乎一乾二淨，只剩下警方查扣的近11萬元。另外，施、陳身穿的警用背心、帽子，則是從網路購買的假貨。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼陳嫌（上）、施嫌（下）等人遭逮時，已將130萬元贓款花得只剩下近11萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警方依冒充公務人員行使職權罪、強盜、加重詐欺及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，6人並遭收押禁見。

台中第四警分局長李建興呼籲，民眾勿輕信來路不明的投資管道，並輕易交付金錢、個資給詐騙集團，針對轄內各式暴力犯罪，將持續強力打擊、嚴查究辦，追查到底，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110專線，以維護市民優質的生活環境。

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