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蔡英文頒褒揚令表彰劉和謙　「他對國軍組織變革有深遠影響」

▲▼總統蔡英文頒發褒揚令，表彰劉和謙上將。（圖／軍聞社）

▲總統蔡英文頒發褒揚令，表彰劉和謙上將。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日前往台北第一殯儀館頒發褒揚令，表彰劉和謙上將。蔡英文表示，劉和謙不僅推動國軍打造第一代海鷗級飛彈快艇，更執行向荷蘭採購劍龍級潛艦的計畫，現行的《國防法》及《國防部組織法》，也都有他的規劃和構想，他對國軍的組織變革有著深遠影響。

蔡英文致詞時表示，今天來到這裡共同追思劉和謙上將，並頒發褒揚令及覆旗榮典，向劉和謙致上最高的敬意和感謝。她說，劉上將不僅推動國軍打造第一代海鷗級飛彈快艇，更執行向荷蘭採購劍龍級潛艦的計畫，在造艦過程中，更親自前往荷蘭，確保工程順利進行，讓國軍的水下作戰能力更加完備。

蔡英文指出，現行的《國防法》及《國防部組織法》，也都有劉和謙的規劃和構想，國防二法的實施，建立軍政、軍備和軍令運作的專業分工體系，確立軍隊國家化、國防法治化的發展，他對國軍的組織變革有著深遠影響。

蔡英文提到，劉和謙從參謀總長卸任後仍擔任總統府戰略顧問，關心國事、心繫國軍，並和許多外賓交流，促進國際間對區域安全的了解及合作。他的堅持和努力，鞏固國家的國防安全，也為國軍同仁樹立崇高的榜樣，他的貢獻將永遠被銘記在心。

最後，蔡英文感謝歷任國防部長及治喪委員會的委員們，圓滿完成治喪的各項事宜。她相信，大家都會秉持著劉上將「建設堅韌大無畏海防」的精神，繼續推動國防自主、發展國軍現代化及專業化，展現自我防衛的決心，共同為守衛海疆盡一份心力。

▼總統蔡英文頒發褒揚令，表彰劉和謙上將。（圖／軍聞社）

▲▼總統蔡英文頒發褒揚令，表彰劉和謙上將。（圖／軍聞社）

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