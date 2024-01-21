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金門200人搶拔菜頭！6千顆10分鐘拔光光　4.97kg蘿蔔王奪冠

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

為了讓小孩遠離3C產品，增進親子關係，圓頭農牧攜手晨光基金會、妙妙屋庇護工場今（21日）舉辦第2屆親源頭拔菜頭公益家庭日活動，為拔「好採頭」吸引逾200名家長、學童到場參加，親子一起合力採收，6千顆白蘿蔔10分鐘就被拔光光，最後還選出單顆重達4.97公斤的蘿蔔王。

▲▼ 金門200人冒冷拔菜頭，6千顆10分鐘淨空 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲圓頭農牧舉辦拔菜頭親子活動，吸引逾200人參加採收，6千顆白蘿蔔10分鐘就被拔光光 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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圓頭農牧創辦人薛承琛長期熱衷於金門教育慈善公益，也注重金門孩童的生活教育、親子關係。去年春節前夕首度舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，獲得親子廣大迴響與共鳴，今年為延續關懷教育落實慈善公益行動，蘿蔔田栽種面積更大，超過1000平方米，逾6000株白蘿蔔，自10月份蘿蔔播種時全程紀錄並分享，今年開放報名即吸引超過250位來自各國小（幼稚園）家長、學童踴躍參與。

▲▼ 金門200人冒冷拔菜頭，6千顆10分鐘淨空 。（圖／記者林名揚翻攝）

今日活動有200名家長及小朋友參加，許多小朋友親自踩踏入田中，親手摘取蘿蔔，看到一顆顆肥美的白蘿蔔拔出土時，驚訝聲連連，6千顆白蘿蔔僅10分鐘就被拔光，過程中不僅小朋友體會大地孕育農作物成長的奧妙，還能與父母合力採摘體驗親子同心協力的樂趣，增進親子互動，留下兒時可貴的回憶。

▲▼ 金門200人冒冷拔菜頭，6千顆10分鐘淨空 。（圖／記者林名揚翻攝）

圓頭農牧創辦人深耕金門農牧產業30多年感念鄉親與金門土地的愛護，成立圓頭3年多以來，把握各種機會投入於金門教育慈善，致力以經營企業回饋社會，希望帶給金門社會善循環。

▲▼ 金門200人冒冷拔菜頭，6千顆10分鐘淨空 。（圖／記者林名揚翻攝）

晨光基金會深耕金門20多年，是金門第一家教養機構及日間照顧中心，持續為離島身心障礙者及失能或失智長者提供在地化需求的照顧服務，長期為扶助弱勢及推展社會福利工作，將愛擴大並照拂離島金門，因此圓頭農牧也邀請家長為每位參與的學童樂捐100元予晨光基金會，期許從小培養孩童關注社會、熱心公益的心，藉由認識晨光基金會推動的長照與身心障礙服務，啟發尊老愛幼的包容愛心。

▲▼ 金門200人冒冷拔菜頭，6千顆10分鐘淨空 。（圖／記者林名揚翻攝）

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