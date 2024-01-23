2024日本小姐出爐！冠軍竟是「烏克蘭美女」　東歐臉孔引正反熱議

▲烏克蘭裔的日本新移民Karolina Saluk拿下日本小姐冠軍。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

日本東京近期舉辦第56屆日本小姐大賽，而冠軍雖然是日本籍的正妹，卻是有著東歐深邃五官血統的烏克蘭女子Karolina Saluk。過往也有報導指出，Carolina曾於2020年的「BEST BODY JAPAN」的賽事中拿下冠軍，當時就吸引不少網友注意。

根據日本媒體報導，Karolina Saluk於1997年出生於烏克蘭，5歲時隨母親搬遷至日本名古屋，幾乎可說是從小在日本長大。而從2012年起，15歲的Karolina Saluk開始了模特兒生涯。

她在2014年曾報名「BEST BODY JAPAN」賽事，但也許因經驗不足很快就落敗，之後又於2020年重新報名參賽，結果一舉拿下冠軍，也因為自己外貌的緣故，Karolina Saluk就曾表示「雖然在一般人眼中，我看起來完全不像是日本人，但我打從心底認為，我就是一個日本人，同時我也以身為日本人自豪！」而她所展現出來毫無口音的標準日文，也折服不少網友。

後來Karolina Saluk於2022年正式歸化日本，又報名參加第56屆日本小姐大賽，結果外貌亮眼姣好的Karolina Saluk再次拿下這次大賽的冠軍。但對於Karolina Saluk奪冠，雖然有部分網友力挺，但也有部分網友認為，大賽主辦方只是為了噱頭而選擇一個外國容貌的人來擔任日本代表。

▲Karolina Saluk目前已經歸化日本。（圖／翻攝自社群網站X）

報導中也指出，其實日本小姐大賽時常選出「異國」容貌來當作冠軍，像是在2016年的冠軍，就由印度日本混血吉川普莉安卡（Priyanka Yoshikawa）所拿下，2015年的冠軍，則是美日混血宮本亞莉安娜（Ariana Miyamoto）。

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