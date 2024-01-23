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過年送禮盒！男友嫌「沒誠意」秒討紅包：給我爸媽各2000就好

女網友被男友要求要包紅包給爸媽。（示意圖／Pixabay）

▲原PO被男友要求包紅包給他的爸媽及妹妹。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

感情穩定的情侶如有下一階段安排，見雙方家長勢必為必經之路。不過就有女網友表示，因為跟男友家人算親近，因此打算過年要送禮盒到對方家，結果男友卻說「包紅包」比較有誠意，讓她認為「這不是結婚之後才會這樣做嗎？」甚至她也被要求要包紅包給只差2歲妹妹。

原PO在「Zuvio」發文，透露自己跟男友家人處的不錯，偶爾也會到對方家吃飯聊天，男友媽也在過年初一時邀請她到家裡吃飯，「問了我爸媽之後他們覺得ok 我也就答應了」，而她也計畫好要帶水果跟蛋捲禮盒過去。

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原PO補充，她還未將想法告知男友前，對方就先提到過年要去他們家吃飯的話，應該要有點表示，「妳可以包個紅包，但我們還沒出社會所以不用包太多，我爸我媽各2000應該可以」，而她則傻眼回應「這不是結婚之後才會這樣做嗎？我其實有準備水果跟其他東西要給你爸媽耶，這樣就好了吧？」

結果對方竟說，「但妳只送那些感覺有點沒誠意耶！畢竟是過年，通常會直接包紅包，這樣比較好。至於我妹妳隨便包個1200給她就好」，這番回答讓原PO又更加不解「啊，是這樣嗎？連他妹我都要包紅包嗎？我們才差2歲而已耶？」

貼文曝光後網友紛紛留言「他有包紅包給妳的家人嗎？ 如果沒有，那他哪來的勇氣要妳包？」「我看到標題只接下不合理 你們又還沒結婚= =」、「不合理，請分手」、「分吧，你跟其他人交往很少會有對方要紅包的吧？」「拿他的錢來包紅包」。

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