中國經濟三駕馬車拉不動　2024考題為恢復信心

▲中國大陸消費放緩。（圖／CFP）



文／中央社台北23日電

中國經濟成長速度放緩，出口、消費緩慢復甦，房地產危機拖累投資。專家推估，中國政府將把今年經濟成長率目標設在5%左右，這個目標達成不易；重振民間經濟信心為關鍵考題。

中國國家統計局日前公布統計資料，2023年國內生產毛額（GDP）總額人民幣126兆582億元（約新台幣554.65兆元）、年增率5.2%。

中國消費者物價指數（CPI）年增率去年12月為年減0.3%，從去年10月開始連續3個月下滑，顯示內需不振，通貨緊縮壓力加大；生產者物價指數（PPI）年增率在去年12月為年減2.7%，這是連續第15個月下降。

BBC中文網報導指出，出口、消費、投資為驅動經濟成長三駕馬車，去年數據資料顯示，三駕馬車成長速度不一。經濟學人資訊社（EIU）經濟分析師徐天辰推估，中國今年經濟成長率目標應為5%左右，不過目前達成條件不是那麼地樂觀。

徐天辰提到，2024年關鍵問題將是，中國官方能否消除消費者、民營企業家和外國投資者現有的「信心赤字」；中國進一步地向世界開放，這個努力值得歡迎，若要重新贏得信任，還需要加強政策協調性和一致性。

經濟學人資訊社預估，中國政府將把2024年經濟成長率目標設在5%左右，由於經濟成長有很多挑戰，尤其是房地產持續低迷，這個目標不易實現。政府將依靠財政擴張、公共投資以實現目標，依賴公共投資可能再次推遲中國經濟結構調整，「EIU對2024年經濟成長的預測是4.9%」。

中國出口成績單去年呈現「高開低走、全年微增」態勢。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後解封，出口數據快速成長，去年5月轉為下跌、6月降幅擴大；7月、8月、9月持續萎縮，直至10月起始轉正，全年出口總值對於經濟成長貢獻有限。

消費在拉動經濟成長上擔負主要引擎作用。去年全年消費品零售總額年增率7.2%，消費支出對於經濟成長貢獻率達82.5%，也就是說，去年全年經濟成長率為5.2%，其中有8成貢獻來自消費復甦，這與餐館、電影院等消費回溫有關。

需求不足使中國經濟陷入通貨緊縮風險，CPI年增率負成長顯示民眾消費信心不夠、消費潛力待挖掘等問題；消費動力儘管有所恢復，不過這也是出於餐館、電影院等消費於COVID-19疫情期間受創很深。

房地產問題持續拖累投資信心。去年全年中國固定資產投資（不含農戶）年增率3%，相較2022年數據下滑2.1個百分點。製造業、基建投資有所成長，不過房地產投資大幅萎縮，拖累整個經濟。