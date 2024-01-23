酒駕累犯撞死外送員！澎湖醉男肇逃回家休息被逮　法官怒重判10年

▲澎湖男酒駕撞死騎士後肇事逃逸。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／澎湖報導

澎湖一名朱姓酒駕累犯2022年再度酒後開車上路，行經203縣道3.75公里處時，超速撞上正在變換車道的35歲陳姓外送員騎士，卻未下車察看，逕自離去，陳男送醫搶救2天後仍因腦幹衰竭等嚴重傷勢，宣告不治，澎湖地院依酒駕致人於死、肇事逃逸等罪，合併處有期徒刑10年。

判決指出，朱男過去就曾酒駕遭逮，遭宜蘭地院判刑4月定讞，孰料朱男死性不改，又在2022年11月3日傍晚6時許，在澎湖某保養廠附近喝了2瓶啤酒後開車上路。

朱男行經203縣道3.75公里處（西文段）時，陳姓騎士正從路邊起駛，往左變換車道，朱男看見有人時已來不及煞車，當場將機車撞飛，導致陳男腦出血陷入昏迷，朱男見狀卻未下車察看，而是駕車返家休息。

救護人員獲報到場立刻將陳男送醫救治，惟搶救2天後仍傷重宣告不治，警方則是調閱現場監視器畫面，在晚間7時55分前往朱男家中逮人，並測得酒精濃度達每公升0.34毫克，明顯違規，檢方調查後依法予以起訴。

法官認為，朱男在偵查中已自陳，他過紅綠燈約2、30公尺後發現被害人時，已離自己不到1公尺，「但他突然迴轉...當時車速約50、60公里」，而事故路段限速約50公里，足認事發當下已超速。

法官審酌，酒後不得開車經政府三令五申多方宣導，且為一般國民所熟知，朱男卻漠視法令，於飲酒後恣意開車上路，導致車禍發生致生被害人死亡，且朱男已有2次酒駕前科，仍不記取教訓而一再酒後駕車，素行不佳，甚至逃離現場，至不足取，考量朱男犯後坦承犯行，且與被害人家屬達成和解，目前仍在分期償還中，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪處9年、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪處2年，合併執行10年有期徒刑。可上訴。

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