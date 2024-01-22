　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞車後肇逃「騎士男變女」！警疑案情不單純　追出背後真相

▲▼機車騎士撞車肇逃藏貓膩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲機車騎士撞車肇逃藏貓膩，警方追出真相。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄前鎮區漁港路去年12月發生一件機車撞擊自小客車肇事逃逸案，當時肇逃騎士的身形為年輕男子，但事後警方追查女性機車車主，卻矢口否認有將機車借給別人，並聲稱不知道是否被人騎走。女車主說法引起警方懷疑，擴大調閱監視器後才確認，肇逃的確實是男騎士，而且身分是通緝犯，經持續監控後終於將他查緝到案。

這件機車撞自小客車肇逃案，警方當時聯繫肇事的機車車主到案說明，但明明肇逃騎士為男子，但女車主說詞卻避重就輕，並矢口否認機車借給他人使用。承辦員警認為案情不單純，擴大調閱監視器與查訪後發現，原來涉嫌肇逃的男騎士身分為35歲的廖姓通緝犯。

前鎮分局草衙派出所於19日16時40分許，發現廖男騎機車行經前鎮區中山、時代路口，研判他打算前往草衙地區，便提前至草衙重要道路埋伏。果然在17時見廖男在草衙、中平路口停等紅燈時上前包夾讓廖男插翅難飛，乖乖就逮。

▲▼機車騎士撞車肇逃藏貓膩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲當時騎車肇逃的騎士身形為男性。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查，廖男遭高雄、屏東、台南、雲林、桃園、台東六個地檢署發布通緝，案由分屬詐欺、竊盜、妨害兵役等案件，自前年間便開始逃亡。

▲▼機車騎士撞車肇逃藏貓膩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方追出肇逃騎士為通緝犯，日前將他逮捕歸案。（圖／記者賴文萱翻攝）

廖男通緝期間向女性友人借用機車代步來躲避警方查緝，本以為神不知鬼不覺，卻因涉嫌騎車肇事逃逸，讓警方在調閱監視器過程中發現實際的肇事駕駛就是廖男。全案於警詢後依詐欺通緝案件等將廖嫌解送地檢署歸案。

ET快訊
100萬年「殭屍病毒」解凍中　科學家警告：恐引爆疾病大流行
挺「韓江配」一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票
逾4萬人請願「滿福堡、薯餅全天都買得到」　麥當勞回應了
超哥狂叫員工拿高級食材「讓Toyz吃到飽」！他曝超狂菜色：超
快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐
陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅　20年後現狀曝
3張千萬發票沒人領　叫過外送快來看
檢警好奇拳上Toyz「是演的？」　超哥否認：如果要演會一直拍
全台大缺藥「僅9種沒替代藥」　薛瑞元：堅持品牌迷思會等死
快訊／超哥重發道歉文　爆噴Toyz：重選100次一樣會扁你這
新竹幫派「風飛沙」17人被逮　全部交保！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車上拉K遭警攔查...座椅下藏槍毒　他被捕說出「酒店奇遇」

被控對女書記官、法官伸狼爪！蔡明宏：絕對沒有，天地神都知道

水電工斜槓經營賭場！工地搖身變CASINO　附設VIP包廂

酒駕男慣性違規留52萬元爛攤　姊妹受累幫出錢繳清保房產

撞車後肇逃「騎士男變女」！警疑案情不單純　追出背後真相

檢警好奇拳上Toyz「是演的？」　超哥否認：如果要演會一直拍下去

逛水族館竊取14隻各類烏龜放褲袋　牠脫逃掉落地上失風被逮

「風飛沙」幫囚街友3周　辦戶頭供詐騙洗錢！17人被逮全部交保

台中97歲阿公沒開門！居服員通報「一氧化碳中毒」　烏龍一場

新北男不爽停車遭驅趕　憤持利器割輪胎椅墊…搞錯車啦！

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

車上拉K遭警攔查...座椅下藏槍毒　他被捕說出「酒店奇遇」

被控對女書記官、法官伸狼爪！蔡明宏：絕對沒有，天地神都知道

水電工斜槓經營賭場！工地搖身變CASINO　附設VIP包廂

酒駕男慣性違規留52萬元爛攤　姊妹受累幫出錢繳清保房產

撞車後肇逃「騎士男變女」！警疑案情不單純　追出背後真相

檢警好奇拳上Toyz「是演的？」　超哥否認：如果要演會一直拍下去

逛水族館竊取14隻各類烏龜放褲袋　牠脫逃掉落地上失風被逮

「風飛沙」幫囚街友3周　辦戶頭供詐騙洗錢！17人被逮全部交保

台中97歲阿公沒開門！居服員通報「一氧化碳中毒」　烏龍一場

新北男不爽停車遭驅趕　憤持利器割輪胎椅墊…搞錯車啦！

現代「最便宜、入門休旅」小改款登場！1.2、1.0升渦輪搭帥氣顏值

高雄第一間「UNIQLO+無印」要掰了！網崩潰：打折肯定塞爆

游盈隆／韓江配穩贏？　民眾黨仍是不可替代的關鍵少數

長榮機師恐春節罷工！旅行業急跳腳「提3呼籲」：行程極可能取消

陽明山有望降雪！憂影響上下班安全　文化大學：視情況討論放假

卡努風災視訊看診、騎野狼送藥　仁愛鄉衛生所獲「金所獎」

車上拉K遭警攔查...座椅下藏槍毒　他被捕說出「酒店奇遇」

被控對女書記官、法官伸狼爪！蔡明宏：絕對沒有，天地神都知道

日本人妻遭「台男」詐騙400萬　她為還債下海拍AV！瞞著老公偷兼差

汐止最貴社區換人　巷內不起眼社區「每坪飆66.8萬」

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

社會熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

超哥別用超派鐵拳　律師1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

高雄一家五口走絕路　查無脆弱家庭通報紀錄

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉

即／高雄85大樓火警　1人摔傷送醫

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

更多熱門

相關新聞

鬼切被按喇叭竟逼車擦撞肇逃　小貨車駕駛被起訴

鬼切被按喇叭竟逼車擦撞肇逃　小貨車駕駛被起訴

新北市籍林姓男子去年1月間駕駛小貨車行經桃園市龜山區長壽路段時，欲跨越雙白線超車被後方轎車鳴按喇叭示警，林男不滿被按喇叭突然加速超車，同時變換車道擦撞王姓男子駕駛轎車，導致人車均受損，林男肇事後未停車查看反而加速逃逸，被害人檢具行車紀錄器影像報警提告；桃園地檢署複訊時，林男坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全、強制、傷害與毀損罪嫌將林男起訴。

妹子機車停人行道　下秒暴衝連撞4車

妹子機車停人行道　下秒暴衝連撞4車

無照騎士闖紅燈肇逃　辯「心律不整回家吃藥」

無照騎士闖紅燈肇逃　辯「心律不整回家吃藥」

酒駕男肇逃躲超商　酒測超標辯：在超商喝的

酒駕男肇逃躲超商　酒測超標辯：在超商喝的

砂石車肇事逃逸　駕駛提供或畫面逮人

砂石車肇事逃逸　駕駛提供或畫面逮人

關鍵字：

肇事逃逸

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面