撞車後肇逃「騎士男變女」！警疑案情不單純　追出背後真相

▲機車騎士撞車肇逃藏貓膩，警方追出真相。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮區漁港路去年12月發生一件機車撞擊自小客車肇事逃逸案，當時肇逃騎士的身形為年輕男子，但事後警方追查女性機車車主，卻矢口否認有將機車借給別人，並聲稱不知道是否被人騎走。女車主說法引起警方懷疑，擴大調閱監視器後才確認，肇逃的確實是男騎士，而且身分是通緝犯，經持續監控後終於將他查緝到案。

這件機車撞自小客車肇逃案，警方當時聯繫肇事的機車車主到案說明，但明明肇逃騎士為男子，但女車主說詞卻避重就輕，並矢口否認機車借給他人使用。承辦員警認為案情不單純，擴大調閱監視器與查訪後發現，原來涉嫌肇逃的男騎士身分為35歲的廖姓通緝犯。

前鎮分局草衙派出所於19日16時40分許，發現廖男騎機車行經前鎮區中山、時代路口，研判他打算前往草衙地區，便提前至草衙重要道路埋伏。果然在17時見廖男在草衙、中平路口停等紅燈時上前包夾讓廖男插翅難飛，乖乖就逮。

▲當時騎車肇逃的騎士身形為男性。（圖／記者賴文萱翻攝）

經查，廖男遭高雄、屏東、台南、雲林、桃園、台東六個地檢署發布通緝，案由分屬詐欺、竊盜、妨害兵役等案件，自前年間便開始逃亡。

▲警方追出肇逃騎士為通緝犯，日前將他逮捕歸案。（圖／記者賴文萱翻攝）

廖男通緝期間向女性友人借用機車代步來躲避警方查緝，本以為神不知鬼不覺，卻因涉嫌騎車肇事逃逸，讓警方在調閱監視器過程中發現實際的肇事駕駛就是廖男。全案於警詢後依詐欺通緝案件等將廖嫌解送地檢署歸案。