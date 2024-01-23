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寒流殺到！羅一鈞示警：新冠流感下周明顯升溫　春節後恐「雙高峰」

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

寒流殺到全台低溫，疾病管制署副署長羅一鈞今（23）日表示，上周新冠、流感等疫情持平，因寒流來襲，下周疫情恐明顯升溫，達到一波高峰；另加上新冠病毒JN.1占比達到4成，春節前將成為主流病毒，社區呼吸道病原流感病毒也將於春節前後超過腺病毒，預期兩大疫情都將有春節後一波的「雙高峰」。

疾管署監測顯示，目前國內COVID-19疫情呈上升且處流行期，上周（1/16-1/22）新增615例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（1/9-1/15）新增537例上升，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增44例死亡病例，較前一周新增55例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%。

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近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （48%）及JN.1 （41%）為多，其次為XBB.1.5 （7%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （76%）為多，其次為EG.5 （15%）及BA.2.86 （6%）等。

至於流感，上周門急診類流感就診人次為12萬7,638人次，疫情處高原期，且為近十年同期次高；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（39.0%）及流感病毒（38.7%）為多，其次為副流感病毒（8.6%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，社區流行流感病毒以A型H3N2為主。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞指出，上周呼吸道疫情處於持平，不過新冠併發症持續上升，本周寒流來襲，下周疫情將明顯上升。觀察新冠變異株JN.1占比達4成，將於春節前成為主流，春節後引發一波流行；另也發現在社區呼吸道病原監測，流感病毒已經汗腺病毒相當，即將超越腺病毒，加上春節後開學等影響，估計春節後到3月初恐再有一波包含新冠、流感等呼吸道疫情威脅，提醒民眾，現在接種流感、新冠疫苗都還來得及。

疾管署統計，近期全國疫苗打氣提升，新冠XBB疫苗1/19單日接種3.6萬人、上周(1/15-1/21)接種18.1萬人，均分別創去(2023)年9月底開打以來單日及單周新高。

▲▼屏東縣衛生局局長張秀君分享新冠疫苗促打經驗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲屏東縣衛生局局長張秀君分享新冠疫苗促打經驗。（圖／記者洪巧藍攝）

其中屏東縣新冠XBB疫苗接種率9.31%(含65歲以上長者接種率26.5%)為全國第一，衛生局長張秀君表示，他們針對屏東縣各地風土民情及地區特性，擬定出因地制宜的策略，包括：利用假日、夜間及人潮聚集處，如車站或配合大型活動積極設站，提高接種便利性。

張秀君指出，透過公、私部門通力合作，於百貨公司及賣場設置接種站，創新接種模式共創效益最大化；搭配行動復能車及疫苗巡迴車排程，提供到宅接種服務，增加機動性及可近性；透過多元管道宣導，發布接種資訊；訂定獎勵機制提高民眾接種意願並激勵一線同仁積極催注；定期追蹤目標族群施打率及適時調整施打策略。

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