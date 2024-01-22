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疫情、俄烏戰爭入題！學測社會科重圖表判讀　試考生評：難度中等

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天下午考社會科，包括新冠肺炎疫情、俄烏戰爭都入題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（22日）進入第三天，今天最後一節考社會科。今年社會科出現不少與生活或時事相關考題，包括新冠疫情、俄烏戰爭、轉型正義等。入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年社會科取材多元，著重文本與圖表判讀，試題整體難易度中等，考生應可掌握多數基本分數。

學測今天最後一堂考社會科。根據大考中心統計，社會科共有9萬5934人報考，4234人缺考，缺考率4.41%，較去年3.74%增加0.67%。

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入闈協助審題的試考生表示，今年社會科取材多元，以統計圖表入題，對考生資料判讀能力有一定要求，地理科以民間「相褒歌」結合地名判讀命題，公民科貼近我國時事，包括轉型正義、新冠肺炎疫情都出現在考題中，歷史也同時取材時事，像是題組第33至35題考俄烏戰爭及西亞地區歷史發展行程跨科題組，試題整體難易度中等。

入闈協助審題的高中老師表示，今年歷史科取材廣泛，重視當代事件的歷史分析，單科選擇12題，跨科命題（史＋地、史＋地＋公）9題，可以發現跨學科領域知識的整合與運用逐漸成為重點之一，非選題命題凸顯對考生主動表達能力的重視，是一份深具鑑別度的試題。

協助審題的高中老師指出，今年有關地理科的取材包含日常生活與學術研究，像是第14題以日本旅遊常見景點與行程，判斷東亞文化圈影響脈絡；第16題以新冠肺炎疫情期間出現網路宅配「在地小農自售蔬果箱」風潮，請考生判斷可能對農業發展產生何種阻礙，整體而言，是相當有鑑別度試卷。

至於公民與社會部分，協助審題的高中老師指出，今年公民試題有三分之一取材自真實社會議題，例如第36至38題組，以轉型正義平反過去農民抗爭，橫跨1988至2022年，還有立足當代重要議題，思考政策影響素材，像是第23至26題組，提及新冠肺炎期間，政府作為對人民影響，以及疫情時代線上教學所凸顯的科技問題，整體而言考題屬於中間偏易。

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