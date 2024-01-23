護膚店詐熟客投資吸金千萬！店面突頂讓神隱　債主怒持斧頭討錢

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一間護膚店，去年（112）間店家經營不善，以高獲利及贈送美容課程為由，招募客人轉為投資店面，如手頭不方便，還幫忙辦理消費性貸款，約有50位民眾受害，吸金高達千萬以上，日前被害民眾持本票、斧頭前往討債時，但店家已轉讓經營，新店家見有人登門討債向警方報案，此吸金案才曝光。

▲警方在討債人車上搜出斧頭、小刀等違禁物品。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解， 40歲項姓女子前年（111年）在新北三峽區弘園街開設美容護膚店，原本主要經營推薦美容保養課程及產品業務，但去年經營不善，轉向店內熟客招攬投資，為了說服熟客，除了提出高利潤獲利，並且投資即可獲得免費享受美容課程，導致不僅原本店內熟客，就連周遭親友也加入投資，統計約有50人以上受害。

▲遭吸金民眾前往護膚店討債，但店面早已轉讓他人經營。（圖／記者陸運陞翻攝）

今年（113年）1月初，投資的熟客發現，項女無預警的將店面頂讓給他人，所有投資人懷疑項女捲款潛逃。本月初（10日）投資受害的鄧男、李男、胡男等3人，持本票前往店家討債，但由於店面已轉讓，鄧男等人未遇到項女，懷疑店家掩護項女，在門口等候導致店家擔心，向警方報案。

▲遭吸金的民眾前往討債，因攜帶斧頭、小刀遭警方依社維法送辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方到場，鄧男等人向警員說明，才發現項女吸金惡行，但由於鄧男等人討債，導致現任店家恐慌，又在車上搜出警棍、小刀及斧頭，警方將其帶回所內，並依違反社維法偵辦。而項女違法吸金的部分，目前陸續有被害民眾前來報案，警方將報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。