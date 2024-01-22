水電工斜槓經營賭場！工地搖身變CASINO　附設VIP包廂

▲警方進入工地查緝，發現14名賭客仍在桌上下注，經喝令才全部蹲下。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市一名在工地擔任水電工的男子，發現施工的工地非常偏僻，晚間人煙更是稀少，竟突發奇想，夜間轉換經營賭場，提供天九牌及麻將供賭客博弈。警員巡邏發現有異，前往查緝時，赫然發現在地下室設有麻將VIP包廂，警方共查獲14名賭客，並在賭客身上搜出毒品K他命，以及逃逸11年的越籍移工。

據了解，從事工地水電的51歲李姓男子，日前接獲鶯歌龍五路工地水電工程，但李男發現，下班及周休假日工地沒開工，附近人煙非常稀少，竟搬來賭桌及天九牌，把工地的地下室作為賭場使用，為了更進一步招攬賭客，另附設麻將VIP包廂，除了電動麻將桌外，近期天氣寒冷，還貼心的添購暖氣扇。

▲李男在工地經營賭場，附設麻將VIP包廂，並提供電動桌及暖氣扇。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽分局鳳鳴派出所警員巡邏經過，發現已到下班時間，進出該工地人潮還絡繹不絕，甚至男女混雜直至深夜，期間陸續有人送食物及飲料到場，經研判，懷疑內部正作為經營賭場，立即向分局彙報，並於昨天（21日）晚間6時許，由分局長帶隊前往查緝。

警方進入工地，走進地下室時，一群賭客還渾然不知，在天九牌桌上賭得昏天暗地，當警方表明後，才嚇得停止動作。警方清查，查扣賭具2副、骰子、賭資新台幣61萬餘元、抽頭金8000元，14名賭客幾乎都是在工地上班的泥作、水電，經查，賭客44歲楊男身上，藏有1.45公克K他命，以及一名越籍逃逸移工。

▲警方查扣賭資61萬多元。（圖／記者陸運陞翻攝）

負責賭場經營的李男供稱，自己只是負責跑腿幫忙買東西，但賭客均指證是李男邀約聚賭，進場前還得先繳交費用，訊後，警方依營利賭博罪將李男移送偵辦，而14名賭客依社維法裁罰，藏毒的葉男則是驗尿後，報請市警局裁罰，逃逸11年的越籍移工阮男，則解送新北專勤隊靜候遣返。